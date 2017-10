El DIM estrena técnico justo en la final de la Copa, ante un Junior afilado

Todavía está fresco el sudor del último partido entre Independiente Medellín y Junior, hace apenas tres días, pero parece que han pasado muchas semanas desde eso. El último fin de semana, por la Liga Águila, paisas y barranquilleros chocaron en un juego que dejó un triunfo tiburón y a un DIM sin entrenador. (El link para Ver Independiente Medellín vs Junior de Barranquilla EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo)

Juan José Peláez se fue pocas horas después de terminado el partido, dejando un gran problema en la institución rojiazul. Los directivos del ‘Poderoso’ no demoraron en designar al reemplazante, aunque avisaron que es de forma provisional.

El español Ismael Rescalvo es el nuevo DT del Medellín. Luego de su paso por Envigado, donde los resultados no fueron alentadores pero promovió a muchos jugadores jóvenes, al ibérico le llegó la hora de dirigir a un equipo grande del país.

Rescalvo tiene claro que para quedarse en el puesto deberá demostrar capacidad en el terreno de juego y para eso resulta clave ser campeón de la Copa. El europeo sueña con ser ratificado pero ya como DT principal.

“Es una gran oportunidad, pero al final sabemos que la decisión la tiene el Presidente y nosotros nos vamos a centrar en terminar bien la campaña, cumplir los objetivos de la institución que son: ganar la Copa, llegar a la Libertadores y hacer un buen papel en Liga. A eso es a lo que aspiramos sin dejar de lado la ilusión de ser el técnico en propiedad”, Ismael Rescalvo.

El DIM de Rescalvo tendrá un juego más directo que el que proponía Juan José Peláez. el nuevo DT quiere ser más agresivo pero tampoco pretende desechar el trabajo que adelantó el anterior entrenador, a pesar de los malos resultados.

El principal cambio que hará el español será la vuelta a la titularidad del argentino Valentín Viola. El equipo que paró Rescalvo en el último entrenamiento tiene al exjugador de Racing de Avellaneda como acompañante de Edinson Toloza.

Por otro lado, Rescalvo quiere que Juan Fernando Quintero y Daniel Cataño sean los dueños del fútbol poderoso. Además, la función del exjugador de Bucaramanga y Pasto será clave para que el 10 pise más el área, algo que le pedirá el español a su as sobre la baraja.

De no mediar nada de último momento, Medellín saldrá al Atanasio con David González; Lopera, Erramuspe, Echeverría y Álvarez en la defensa; ‘Goma’ Hernández y Didier Moreno como contenciones, Quintero y Cataño en la creación. Viola y Toloza en el ataque.

Por su parte, Junior tiene más delineado su once titular para la primera final, con la vuelta de Yimmi Chará y Teófilo Gutiérrez al once inicial, como adelantó Julio Comesaña.

Las figuras del equipo barranquillero no estuvieron presentes desde el vamos en el juego de liga, de forma intencionada por el entrenador que los quiere en forma óptima para lo que se viene a partir del miércoles.

Comesaña sabe que se juega una final en el Atanasio Girardot, pero no pierde de vista lo que sigue. Los ‘Tiburones’ afrontarán dos semanas intensas, con Santa Fe en el horizonte y la lave por Copa Sudamericana ante Sport Recife de Brasil.

El uruguayo decidió dar rotación a la plantilla y quienes ingresan de recambio le cumplen. Es el caso de Jarlan Barrera y Roberto Ovelar, quienes han ido mechando entre los inicialistas, relegados también por la aparición de Luis Díaz, quien sí se ganó un cupo al lado de Chará y Teo.

“Hay que soñar con el triplete, pero hay que tener mucha tranquilidad. Esto es paso a paso. El equipo está dando pasos lentos, pero seguros”, Yimmi Chará.

Junior llegó a la final de la Copa Colombia eliminando en semifinales a Patriotas de Tunja, aunque dejando ciertas dudas en su rendimiento. Por su parte, el DIM tampoco la pasó nada bien en la llave contra el Deportivo Cali, quien en el juego de vuelta superó al ‘Poderoso’ de principio a fin.

A pesar de las dudas, los equipos son los que están y algo sí está claro: la Copa quedará en manos de un grande.

Ver Independiente Medellín vs Junior de Barranquilla EN VIVO ONLINE

Día: 18 de octubre

Hora: 7:00pm

Canal: RCN (Haga clic acá para ver la señal online)

WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)