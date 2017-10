Definidos los horarios en Colombia para ver el Mundial Rusia 2018

La clasificación de ‘la Tricolor’, gracias al empate ante Perú, despertó todo tipo de emociones en los aficionados. Por esa razón, desde ya, se comienza a vivir y a palpitar la cita mundialista. Y es que, a pesar de que aún no se ha realizado ni siquiera el sorteo, el hecho de ya conocerse los horarios en Colombia para ver el Mundial Rusia 2018, genera la reacción de muchos cafeteros y amantes a este deporte, quienes comienzan a agendarse para disfrutar del torneo. (Conozca los horarios para ver a la Selección Colombia en el Mundial Rusia 2018en este artículo)

Los dirigidos por José Néstor Pékerman alcanzaron este objetivo tras ubicarse en la cuarta posición con 27 puntos y una diferencia de gol de +2. Sueño convertido en realidad que comparten con Brasil, Uruguay y Argentina, a la espera de lo que pueda suceder con Perú, quien se enfrentará en el repechaje contra Nueva Zelanda.

¿Cuáles serán los horarios para ver a la Selección Colombia en el Mundial Rusia 2018?

Antes de anunciar esto, es importante recordar que, si bien Rusia tiene nueve usos horarios, el Gobierno, desde el año 2014, decidió estandarizar el horario de invierno. Sin embargo, sí es necesario aclarar que, dependiendo de la ciudad así mismo es la diferencia de hora con nuestro país, oscilando entre las 7 y las 10 horas de cambio.

El encuentro inaugural y la tan anhelada final se disputarán el 14 de junio y 15 de julio, respectivamente, en el Estadio Olímpico Luzhnikí en Moscú a las 10:00 am, siendo estos dos compromisos los más llamativos, por el momento.

De igual manera, habrá partidos que se llevarán a cabo a las 7:00 am, 9:00 am y 10:00 am. Además, se debe tener en cuenta que el duelo que se jugará más temprano será a las 5:00 am, horario correspondiente al primer encuentro del Grupo C, así como también, lo más tarde que se verá un juego será a la 1:00 pm.

Calendario de los partidos del Mundial de Rusia 2018. pic.twitter.com/XdAs7piLlx — Área Deportiva: G.V (@areadeport1350) October 13, 2017

>>Encuentre acá más actualidad de ‘la Tricolor’ de mayores<<