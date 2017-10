¿Pékerman a Ecuador y Reinaldo 'tricolor'? Los rumores de los técnicos de selección

La clasificación de las selecciones de Uruguay, Argentina y Colombia al Mundial de Rusia 2018 llegó, y con ella un gran número de renovaciones y cambios de estrategas pensando en el proyecto para Catar 2022. La máquina de rumores del futuro de los técnicos de la Selección Colombia se disparó con un gran número de movimientos, incluso con selecciones ya clasificadas.

El técnico: Juan Carlos Osorio

El rumor: De México a Estados Unidos.

Contexto: A pesar de haber arrasado en las eliminatorias de la Concacaf, el risaraldense no tiene el respaldo de la hinchada ni de las figuras aztecas. Por ejemplo, Hugo Sánchez aseguró que Osorio no le dio un estilo a sus jugadores: "Si hay un cambio de aquí al Mundial va a ser un revulsivo que hace falta. Si no, los jugadores seguirán actuando así. Parecen pollos sin cabeza, que no saben para donde correr", dijo después de la derrota 2-3 contra Honduras.

¿Es viable? Sí. La ausencia de la selección norteamericana del Mundial traería una renovación total respecto a la dirigida con Bruce Arena, y el extécnico del Chicago Fire y New York Red Bulls de la MLS estaría en esa lista. Varios columnistas han puesto a Osorio en la palestra para dirigir a Norteamérica, con rivales como los argentinos Gerardo Martino (actualmente del Atlanta United) y Marcelo Bielsa (del Lille de Francia), y el español Roberto Martínez (Bélgica).

El técnico: José Néstor Pékerman

El rumor: De Colombia a Ecuador.

Contexto: La eliminación tempranera de la selección ecuatoriana le cobró el puesto a Gustavo Quinteros, y aunque Jorge Célico dirigió la fecha final, era interino. Para esto, la federación del vecino país buscaría a José Néstor Pékerman, para liderar un proyecto como el que llevó a 'la Tricolor' a dos mundiales seguidos.

¿Es viable? Poco. 'Don José' ya ha anunciado que quiere retirarse luego del Mundial de Rusia. A sus 68 años, el argentino buscaría ya dar un cierre a su carrera como entrenador y retornar con su familia.

El técnico: Reinaldo Rueda

El rumor: De Flamengo a Colombia

Contexto: Rueda dirigió a 'la Tricolor' entre 2003 y 2006, y aunque no logró clasificar a Colombia, tuvo un desempeño importante en las fechas finales de la eliminatoria. Después ha tenido un gran éxito a nivel mundial. Con Ecuador y Honduras dirigió en los mundiales de 2010 y 2014, y con Atlético Nacional llegó al Mundial de Clubes. Ahora en Flamengo, el vallecaucano regresaría a dirigir a Colombia 13 años después.

¿Es viable? No solo es viable, es una de las opciones más desarrolladas que tiene la Federación Colombiana de Fútbol para reemplazar a Pékerman al final de su contrato. Otros nombres que han sonado para colombia son el de Juan Carlos Osorio y Ricardo Gareca, pero es poco viable que Perú decida dejar a su entrenador si clasifica al Mundial.

El técnico: Marcelo Pellegrini

El rumor: Del Hebei Fortune a Chile

Contexto: El chileno ha dirigido en grandes equipos a nivel mundial como River Plate, Real Madrid y el Manchester City, pero siempre había rechazado la dirección de su país. Con la eliminación de Chile, el tiempo para Juan Antonio Pizzi en el banco de 'la Roja' se habría terminado.

¿Es viable? Depende de a quién se pregunte. Según el diario The Sun, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile Arturo Salah tendría muy cerca su aprobación. Su agente Jesús Martínez no aclaró las cosas: aseguró que no abandonaría China "por ningún otro club u otro equipo nacional", pero añadió que para Pellegrini "Chile es más que un equipo, es sentimiento sobre profesionalismo".