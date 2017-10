Peruanos niegan el pacto con 'la Tricolor' para sacar a Chile

Después del pitazo final del partido de Perú ante Colombia, los rumores empezaron a saltar. El toque en los últimos minutos y el diálogo de Radamel Falcao García con los líderes de la defensa peruana abrieron los rumores de "pacto" entre los incas y 'la Tricolor' para sacar del Mundial a Chile. A pesar de esto, los propios jugadores peruanos niegan el pacto.

La idea del acuerdo sería simplemente un video, en el que se mostraba cómo Falcao García sugería a los defensores de Perú que se aflojara el paso cuando ya se conocía el resultado del partido. En efecto, los jugadores tocaron en el tiempo

El primero que habló fue Renaldo Tapia con el canal Panamericana TV. "En los últimos cinco minutos los colombianos se nos acercaron. Ellos sabían cuál era la situación en los otros campos. Así que se manejó el partido cómo se tuvo que manejar. (…) Hablé con Radamel y me dijo que los dos estábamos adentro, pero esto es fútbol y uno tiene que salir a ganar", aseguró.

También habló con este canal Aldo Corzo. El lateral respondió a la pregunta de si los jugadores colombianos habían pedido calmar el partido luego del gol de Paolo Guerrero, que daba el empate final. "Falcao, por allí, me dijo eso… yo no sabía. Al final cuando salimos a tocar, ¿así pareció, no?".

Los peruanos niegan el pacto, incluido el asistente técnico y exfigura de 'la blanquirroja' Nolberto Solano. "Nosotros necesitábamos ganar, ellos necesitaban ganar, también, entonces, ¿cómo va a haber un pacto?. Eso son especulaciones. Obviamente uno se da cuenta sobre el final, vas escuchando el resultado (de los otros juegos) y te van diciendo: 'oye, baja, no hay que arriesgar', y llegamos a la situación de ninguno de los dos arriesgar", dijo a la cadena radial RPP.