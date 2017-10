Así celebran los clubes de los jugadores de 'la Tricolor' su llegada al Mundial

¡Celebra Colombia! Empate entre Colombia y Perú y 'la Tricolor' llega al Mundial de Rusia. Fue más sufrido que lo que esperábamos, pero con la clasificación, los clubes de los jugadores de 'la Tricolor' se unieron en sus redes sociales a esta fiesta.

El primero en saltar a esta celebración fue el Bayern Múnich, que hizo lo que miles de Colombianos piensan hacer: brindar con su James Rodríguez. Además de acompañar en su cuenta en español el partido de James, El Oktoberfest de la ciudad bávara fue la base para la fiesta.

Después se unió el Mónaco con la celebración para su gran ídolo: Falcao, que se coronó como el máximo goleador de la Selección Colombia en este proceso.

También se sumó el Tottenham Hotspur con su central, Dávinson Sánchez, que fue crucial en los últimos partidos para frenar los ataques de los rivales. El joven colombiano entró a ser celebrado por el club londinense.

Y tal vez el saludo más importante fue el de la Fifa, que recibió de una vez a todos los 47 millones de colombianos.

QUALIFIED! 👏

Congratulations, 🇨🇴Colombia! 🎉

They have booked their seats on the plane to 🇷🇺Russia! #WCQ pic.twitter.com/4Ws3zSCOZu

— #WCQ ⚽️🏆 (@FIFAWorldCup) October 11, 2017