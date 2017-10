¡Dos más a Rusia! Islandia y Serbia sellaron su clasificación al Mundial

Las eliminatorias sudamericanas están llegando poco a poco al final de la fase de grupos y se dirigen al repechaje.

Este lunes, dos selecciones más se metieron en la Copa del Mundo y solo queda conocer un par de cupos directos, que se dilucidarán en la jornada del martes. Además, la noticia es la eliminación de la Gales de Gareth Bale, quien verá Rusia 2018 por televisión.

Grupo D

Serbia tuvo el segundo ‘match point’ a favor, esta vez con su saque, y no lo desperdició. La antigua Yugoslavia sufrió más de la cuenta para vencer a la débil Georgia, en Belgrado.

El gol que retorna a los serbios a un Mundial después de ocho años se demoró en llegar, pero promediando el segundo tiempo se hizo presente. El delantero Aleksandr Prijovic aprovechó y de derecha desató la histeria en el estadio Rajko Mitic.

En la lucha por el repechaje, Gales e Irlanda se midieron en Cardiff. El clásico británico fue muy cerrado y a los locales les pesó la ausencia de su ariete, Gareth Bale. Cuando los galeses entraron en el desespero, Irlanda aprovechó y anotó con gol de James McClean.

James McClean: 4 of Ireland's 12 goals in qualifying, none bigger than this. #WALIRL https://t.co/AjLGui9PuW

El seleccionado irlandés clasificó de nuevo a la instancia de repesca y buscará que no le pase lo que le sucedió en el camino a Sudáfrica 2010, donde quedó eliminada de forma polémica, ante Francia, con la recordada mano de Thierry Henry.

Grupo G

Con todo definido, España e Italia viajaron a tierras exóticas para foguearse con Israel y Albania. Al final, las potencias terminaron imponiéndose por la mínima diferencia.

Los españoles habían sellado su clasificación días atrás, cuando derrotaron a Albania en Alicante. De igual forma, Italia quedó condenado a disputar la repesca cuando no logró vencer como local a Macedonia. Los ‘azzurros’ esperan rival en el sorteo.

Grupo I

Hay fiesta en Islandia. El país que sorprendió a todos en la Eurocopa 2016 consiguió el acceso al primer campeonato mundial de su historia.

En Reikiavik, capital islandesa, los locales se quedaron con el triunfo versus Kosovo, con los goles de Sidgurdsson y Gudmundsson. La fiesta se desató en el estadio Laugardalsvollur y el colorido islandés se verá en Rusia 2018.

Sigurdsson’s goal that could send Iceland to its first ever World Cup (📹:@desdelabandaofi)pic.twitter.com/0bgMxdLyex

— LuisMiguelEchegaray (@lmechegaray) October 9, 2017