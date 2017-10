Falcao es uno de los nominados al Balón de Oro de France Football

Radamel Falcao García sigue sumando títulos y nominaciones en su regreso a la élite mundial. 'El Tigre', luego de su brillante año en el Mónaco, hace parte de los nominados al Balón de Oro de la revista France Football revelados este lunes.

Falcao entró a la lista de nominados al prestigioso trofeo para los mejores jugadores europeos en la temporada 2016-17, luego de su brillante resultado como goleador del Mónaco en la campaña que lo llevó al título de la Ligue 1. En la lista están jugadores de gran prestigio como Neymar, Luka Modric, Sergio Ramos y Luis Suárez.

La revelación de Falcao entre los nominados al Balón de Oro se hizo en las redes sociales de France Football, en los que se lanzaron de a cinco jugadores. A Falcao lo acompañaron Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Toni Kroos (Real Madrid), Gianluigi Buffon (Juventus) y Sadio Mané (Liverpool).

The next 5 nominees for the 2017 Ballon d'Or France Football : Griezmann, Kroos, Buffon, Mané, Falcao #ballondor pic.twitter.com/Oubocmr1Sq

