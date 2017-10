Pros y contras de las cinco posibles sedes de 'la Tricolor' para Catar 2022

El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez es "la casa de la Selección", pero los malos resultados de los últimos partidos han empezado a poner en tela de juicio su papel. En redes sociales y en diferentes medios, se ha planteado la posibilidad de que 'la Tricolor' cambie de sede. Por esto, PUBLIMETRO analiza las posibles sedes de la Selección Colombia

Barranquilla – Estadio MetropolitanoPros: Cuatro de cinco clasificaciones al Mundial se han logrado en el estadio inaugurado en 1986. Además, es una ciudad que se vuelca totalmente alrededor de 'la Tricolor'. De las posibles sedes de la Selección Colombia, ya tiene en proyecto una sede de la Federación Colombiana de Fútbol para poder contar con campos de entrenamiento propios.Contras: El ambiente en el 'Metro' es menos emotivo que en otros estadios, y un gran número de los hinchas que asisten al partido van en realidad en un plan turístico con ciudades como Cartagena o Santa Martha. El calor que se proponía como una gran arma ha afectado tanto a 'la Tricolor' como a sus rivales: 'la Tricolor' perdió 12 puntos en su casa.

Si se quiere lograr la clasificación al Mundial es importante ganar en casa, pero…¿Barranquilla debe continuar como sede de ‘la Tricolor’? Posted by Comutricolor on Saturday, October 7, 2017

Bogotá – Estadio El CampínPros: La capital ya tiene sede de la Federación y toda la infraestructura disponible. Atrae la mayor población del país y cuenta con un gran apoyo nacional. Es el centro de viajes para los hinchas de otras ciudades, y la mayor concentración de empresas y recursos, algo que le llamará la atención a las directivas.Contras: La altura. En las eliminatorias a 2010 'la Tricolor' no tuvo un buen desempeño y se achacó la culpa a los 2600 metros, que con la concentración de jugadores en Europa sería peor. Además, el Campín tiene una capacidad inferior a las 36.000 personas, lo que reduciría aún más la posibilidad de entrar a este estadio.Medellín – Estadio Atanasio GirardotPros: Es un estadio de gran tamaño, con 48.700 personas de capacidad y ligeramente inferior a la del 'Metro'. No tiene desventajas de calor ni de altura. De las posibles sedes de la Selección Colombia, es la última que recibió partidos y no se llama Barranquilla: en tres juegos en 2009, el Atanasio recibió a 'la Tricolor', con dos victorias (2-0 ante Perú y 1-0 ante Ecuador) y una derrota 2-4 ante Chile.Contras: Aunque son diferentes tipos de fanáticos, la cancelación del concierto de Paul McCartney deja una mala sensación para el apoyo a los partidos de 'la Tricolor'. En los tres partidos de 2009, las asistencias según el reporte de Fifa fueron 30.000 personas ante Perú, 42000 ante Ecuador y solo 18000 contra Chile.CaliPros: Tiene dos opciones: el moderno Pascual Guerrero y el Estadio de Palmaseca, el más grande del país. Tiene excelentes conexiones por vía aérea y llevaría a 'la Tricolor' a una nueva zona del país: el último juego de Colombia en Cali fue en el Pascual Guerrero en 1985, para la clasificación al Mundial de México 1986.Contras: El Pascual Guerrero tiene un problema de capacidad: quedo con 35.000 sillas y no se han terminado sus palcos, lo que afectaría la distribución de boletería. Por su parte, el Estadio de Palmaseca tiene serios problemas de acceso y parqueo, que solo se maximizarían con la llegada de miles de personas más tanto en automóviles como en vanes de turismo y buses.Pereira – Estadio Hernán Ramírez VillegasPros: Abriría a la Selección a una zona ignorada por el país futbolero: 'la Tricolor' nunca ha jugado en Pereira, aunque sí lo hizo en Armenia y Manizales durante la Copa América 2001. Es una ubicación central y, con obras de infraestructura como el Túnel de la Línea, casi 20 millones de personas quedarán muy cerca de 'la Tricolor'.Contras: De las cinco posibles sedes de la Selección Colombia, es la que tiene el estadio más pequeño, con solo 30.000 personas. Además, queda una gran duda sobre la capacidad de sostener una hinchada 'tricolor' como la que existe en Barranquilla: dos de los tres equipos del Eje están en la B y el tercero, Once Caldas, ha tenido problemas crónicos con su asistencia.