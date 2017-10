Para el 'Pibe' Valderrama, este fue el culpable de la derrota 'tricolor' ante Paraguay

Después del difícil partido de Colombia contra Paraguay que complicó las opciones de 'la Tricolor' de llegar al Mundial de Rusia, las opiniones vuelan. Y uno de los más polémicos y respetados jugadores de la historia colombiana, Carlos 'el Pibe' Valderrama, un solo cambio de José Néstor Pékerman fue el responsable de la remontada paraguaya en los últimos minutos.

El cambio fue el ingreso de Wilmar Barrios, pero no por la entrada del marcador de Boca Juniors, sino por la salida de Abel Aguilar. "A Abel no lo saco ni si me amarran. Porque yo necesito a Abel para que me defienda. Si voy ganando 1-0 para el Mundial, faltando 2 minutos, ¿saco a Abel? No lo saco. Pero ya pasó", dijo desde Cali.

Valderrama profundizó sus críticas al remate de Pékerman. "Faltó una voz de mando. Faltando 5 minutos, vamos ganando 1-0, ¿quién pasa al ataque? Ni mi madre. Ya habíamos hecho lo que teníamos que hacer, que era el gol. Las opciones quiénes las crearon: Arias, marcador derecho, y Fabra, marcador izquierdo", dijo.

El 'Pibe' fue claro en su posición: "Estamos vivos pero tenemos que ganar. Tenemos que llegar a Lima a ganar, pero estamos vivos. Hay que saber atacar con inteligencia y saber defendernos, que fue lo que nos pasó aquí".

El principal llamado del excapitán que lideró a 'la Tricolor' a los tres mundiales de 1990, 1994 y 1998 hizo un llamado a los colombianos para apoyar a los 11 jugadores y a Pékerman en su partido, el próximo martes en Lima.