¡Devuélvannos la fe! La tricolor sub 17 se presenta en el Mundial de India

En la India, a más de 15.972 kilómetros de distancia del territorio patrio, las futuras promesas del fútbol cafetero buscarán hacer historia, logrando lo que sería una verdadera hazaña deportiva para el país. Allí, harán hasta lo imposible para no solo superar su mejor actuación sino para coronarse campeones, siendo este el verdadero sueño mundialista para la Selección Colombia Sub-17. (El link para Ver Colombia vs Ghana EN VIVO ONLINE Mundial Sub 17 lo encuentra más abajo en el texto)

Orlando Restrepo, quien tomó las riendas de esta categoría juvenil en agosto del 2016, será el encargado de dirigir y materializar lo que para muchos parece utópico, pero que para cada uno los jugadores lo es todo. Razón por la cual, sin lugar a dudas, no se guardarán nada dentro del terreno de juego.

“Encontramos felicidad, encontramos entusiasmo y encontramos de parte de todo el grupo, esa gran disponibilidad por hacer las cosas bien cada día”

De igual manera, en esta nómina de 23 convocados existen referentes como Jáminton Campaz, único colombiano en el listado publicado por ‘The Guardian’ en torno a los mejores jugadores nacidos en el 2000; Thomás Gutiérrez, líder y capitán de ‘la Tricolor’ y con virtudes en el juego aéreo; y David Santiago Barrero, delantero y goleador de esta generación, quien consiguió tres anotaciones en el pasado Sudamericano disputado en Chile.

Recordemos que la mejor actuación en un Mundial Sub-17 fue haber llegado a las semifinales en Finlandia 2003, donde cayeron 2-0 ante Brasil, y en Nigeria 2009, donde fueron derrotados 4-0 por Suiza, siendo justamente esta, la última vez que se fue a una cita mundialista, ya que no se clasificó a México 2011, Emiratos Árabes 2013 y Chile 2015.

Es así como, este torneo será la oportunidad perfecta para ver si, en un tiempo no muy lejano, contamos con una camada de futbolistas, igual o mejor a la que tenemos actualmente, esto con el fin de no desentonar, tener un gran recambio y seguir teniendo protagonismo en las diferentes competencias.

Ver Colombia vs Ghana EN VIVO ONLINE Mundial Sub 17

Día: 6 de octubre

Hora: 06:30am

Canal: Caracol TV (Haga clic acá para ver la señal online)

Canal RCN (Haga clic acá para ver la señal online)