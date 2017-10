El campeón clasificó con autoridad; Inglaterra lo hizo con muchas dudas

En Europa también se definen cosas, camino a Rusia 2018. Este jueves se decidieron dos nuevos clasificados al Mundial del próximo año, históricos abonados a estas citas orbitales.

Alemania e Inglaterra sellaron su clasificación, aunque de distintas maneras y con distinto semblante. Así se desarrolló la jornada en la zona UEFA.

Grupo C

Alemania está adentro. Sellar su pasaje al campeonato mundial era un mérito trámite y lo finiquitó en Belfast, ante su escolta Irlanda del Norte. En apenas 20 minutos, los goles de Sebastian Rudy y Sandro Wagner decidieron un partido que careció de emociones a partir de allí.

La ‘Mannschaft’ se dedicó a controlar el partido y solo aceleró cuando el rival concedió ventajas. En el minuto 86, Joshua Kimmich puso el 3-0 parcial. En tiempo de descuento, Josh Magennis descontó para el local. Los norirlandeses ya tenían abrochado el repechaje europeo y esperarán rival en los próximos días.

Joshua Kimmich scores the third for Germany | Northern Ireland 0-3 Germany pic.twitter.com/Mi9TvzmSBj

Grupo E

Con triplete de Lewandowski, Polonia goleó a domicilio en Armenia, quedando a un pasito de Rusia 2018. Grosicki, Blaszczykowski y Wolski cerraron el resultado que maquilló el armenio Hambardzumyan, apenas para la anécdota.

Como el partido se jugó a primera hora, los polacos pudieron haberse clasificado dos horas después, si Montenegro y Dinamarca empataban en Podgorica. Sin embargo, la victoria fue danesa como visitante, gracias al gol del jugador del Tottenham, Christian Eriksen.

Christian Eriksen's moment of magic led #Denmark 🇩🇰 to 1-0 win. Carrying his country with 4 goals + 4 assists in last 4 games. #MONDEN #THFC pic.twitter.com/MwHMJGUm5M

— Jason Foster (@JogaBonitoUSA) October 5, 2017