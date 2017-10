Argentina apuesta al “como sea” para lograr vencer a Perú

Pánico. En Argentina no sienten otra sensación que esa. El partido ante Perú, en La Bombonera de Boca Juniors, representa el todo o nada. La selección albiceleste llega en situación de repechaje al duelo contra los incas, pero un empate o una derrota podrían dejar desahuciados a Messi y compañía. (El link para Ver Argentina vs Perú EN VIVO ONLINE Eliminatorias Sudamericanas lo consigue más adelante)

Mientras Jorge Sampaoli prueba y prueba para definir a un equipo titular con muchas bajas, los directivos no quieren sorpresas y también hacen su partido. Primero, le quitaron a River el privilegio de ser la casa de la ‘Albiceleste’, llevando al equipo bicampeón del mundo a la casa del rival, el estadio de Boca.

Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, los medios de investigación argentinos afirman que la Asociación del Fútbol Argentino cree de forma fehaciente que La Bombonera sin los hinchas de Boca pierde su magia. Por eso, han llegado al extremo de alquilar barras bravas argentinos para que alienten a la selección nacional, frente a Perú.

El diario Tiempo de Buenos Aires afirma que una fuente desde las entrañas de ‘La Doce’, barra brava de Boca, que el presidente de la bombonera le dio cerca de 8.000 entradas a los violentos hinchas, con el compromiso de buen comportamiento ante los ojos del mundo.

Un punto sensible fue la visita del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El suizo estuvo de visita en Buenos Aires, en la víspera del juego, charlando entre otros temas de la posibilidad de que el Mundial del 2030 se juegue en suelo argentino, uruguayo y paraguayo. Ese es otro punto de duda para los peruanos, que sienten temor de que el partido no lleve un trámite normal. (El link para Ver Argentina vs Perú EN VIVO ONLINE Eliminatorias Sudamericanas lo consigue más adelante)

Volviendo a los barras bravas, el presidente de Boca, Daniel Angelici, habría sido el interlocutor entre la AFA y los hinchas que domingo a domingo alientan al equipo xeneize y acrecientan el mito que La Bombonera late.

La fuente anónima replicó un discurso secreto de Angelici en el que les pide buena voluntad a los fanáticos, vinculados en varias ocasiones en actos criminales y escándalos como el del gas pimienta a jugadores de River, en la Copa Libertadores 2015.

“Yo me la jugué por ustedes, ahora ustedes se la tienen que jugar por mí. Que no haya quilombos ni puteadas a los jugadores. Alienten, exploten La Bombonera”, Daniel Angelici – presidente de Boca.

Los peruanos ven con preocupación esta serie de actos, al punto que han llevado a Buenos Aires sus propias comidas y bebidas, para evitar un posible sabotaje. En Lima, algunos medios afirman que el partido “está arreglado” a favor de Argentina, e incluso tratan a los gauchos de rateros.

Perú llega a la Bombonera con mayor cantidad de goles a favor, por lo que le ganan la cuarta posición a Argentina y un empate le convendría para definir su clasificación, en Lima, ante Colombia.

Ver Argentina vs Perú EN VIVO ONLINE Eliminatorias Sudamericanas

Día: 5 de octubre

Hora: 6:30pm

Canal: Caracol Play (Haga clic acá para ver la señal online)

Gol Caracol Online (Haga clic acá para ver la señal online)