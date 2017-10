Frank Carreño: el campeón sobre una escalera

Uno de los mejores escaladores de grandes edificios del mundo es colombiano: Frank Carreño, triple campeón de la carrera de ascenso a la Torre Colpatria y el número 2 en el ranking mundial del tower running. Antes de la carrera en el centro de Bogotá, el próximo 8 de diciembre, narró a PUBLIMETRO su historia y explicó el deporte en el que pone en alto el nombre de nuestro país.

¿Cuál es la principal dificultad del tower running con respecto a otras disciplinas del atletismo?

La exigencia es bastante complicada, por la falta de oxigenación y de ventilación en los mismos edificios. Eso hace que la disciplina se vuelva más compleja. En la carrera como tal, la dificultad está en imprimir la fuerza y la velocidad durante los escalones. Hay diseños que son más complicados, por la inclinación de las escaleras o la altura entre escalones, eso son dificultades con los recorridos.

¿Qué lo motivó a dedicarse a las carreras de ascenso?

Se llevó un proceso desde juvenil en el ascenso a la Torre Colpatria, desde 2005. Debido a los buenos resultados año tras año, se realizó una preparación más exhaustiva, se logró el título de la competencia (en 2013) y nace la idea de ingresar a un deportista colombiano en el circuito mundial de tower running. Se han dado las cosas satisfactoriamente y se viene dando la carrera.

¿Cómo se realiza el entrenamiento para esta disciplina? ¿Es, por ejemplo, vivir en un piso 15 y subir todos los días por las escaleras?

No, no tanto (risas). También se trata de combinar con entrenamientos en pista. Me gusta mucho subir a Monserrate, se hacen algunas prácticas en escaleras largas arriba del 20 de Julio, y también se hacen escaladas en los cerros orientales. Además se hace un complemento en la misma Torre, con unas pequeñas prácticas ahí, faltando un poco para las competencias, y finalmente un poco de ciclismo.

(Frank Carreño inició, antes de dedicarse de lleno a las carreras de tower running, como ciclista. De hecho corrió una Vuelta de la Juventud en 2012, pero sufrió un fuerte accidente que lo dejó inconsciente. Esto, además de los buenos resultados en los ascensos a la Torre Colpatria, lo motivó a abandonar las bielas y dejar las escaleras).

¿Cómo está organizado el tower running a nivel mundial?

Hay diferentes competencias a nivel mundial en los distintos países. Hay campeonatos internos en México, en Estados Unidos, Asia, Australia y Europa, y la última versión del ascenso a la Torre Colpatria fue campeonato panamericano para realizar una selección al Mundial de la disciplina, que se realiza cada dos años. En el Mundial nosotros participamos por primera vez en Catar. En Colombia solo está la carrera de la Torre Colpatria, pero podría haber escenarios como el edificio de Coltejer en Cali.

Y comparada a estas carreras, ¿cómo está la Torre Colpatria?

La primera dificultad, establecida por los extranjeros y los corredores del ranking mundial, es la altitud de Bogotá. De por sí, correr a nivel del mar en sus países se les hace complicado, así que venir a 2600 metros es más complejo. Ellos mismos dicen que es una de las competencias más difíciles del circuito.

Pero no vendría siendo por la distancia, ya que no es una estructura tan alta.

Básicamente, en esta disciplina hay corredores que se especializan en las diferentes distancias, como en el atletismo de pista. Hay corredores expertos en 100, 80 pisos, y otros más veloces para carreras de 30, 40 pisos. La Torre Colpatria tiene 51 pisos, así que se complementa todo esto para que sea una categoría como para todos, y la mayor dificultad es la oxigenación.

¿Cuál es el apoyo que recibe este deporte, tanto de la empresa privada como de la pública?

Ahora estamos un poco desamparados por la parte gubernamental. Al no ser incluida en la Federación Colombiana de Atletismo, no tenemos ese apoyo, pero la carrera sí cuenta con ese apoyo. Hasta el momento no hay un apoyo físico de estos organismos, y ahora tenemos básicamente el apoyo del Banco Colpatria, que nos ha brindado este apoyo para representar al país en las competencias mundiales.

¿Quién es Frank Carreño?

El alteta Frank Carreño es un especialista en tower running, un deporte que consiste en ascender estructuras de gran tamaño (como edificios y torres por sus escaleras. Ha sido tres veces campeón del ascenso a la Torre Colpatria, dos de ellas consecutivas en 2015 y 2016; además fue segundo en 2012. Espera conseguir este 8 de diciembre su cuarto título en la competencia.

En el ranking mundial del deporte es segundo, luego de un gran desempeño en carreras en Europa y México. Su última competencia fue el Grand Prix del deporte en Acapulco, donde llegó en el tercer lugar en una prueba que implicó dos ascensos y un descenso al hotel Kristal Beach, de 54 pisos.

Además de sus resultados en la torre del centro de Bogotá, también ha ganado pruebas como la Taipei 101 Up Race, una carrera en el emblemático edificio de Taipei (Taiwán), en 2016. A sus 26 años, este corredor bogotano reparte su preparación en estos detalles con su trabajo en una marquetería.