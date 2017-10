Si Cataluña se independiza de España… ¿Se acaba el Real Madrid-Barcelona?

El 1 de octubre de 2017 fue un día bisagra en la historia de Cataluña. La región del suroriente español votó por un referendo que le permita separarse de España. Aunque el mismo no fue legítimo para las autoridades ibéricas, los catalanes sí le dan entidad y aseguran que seguirán luchando por su independencia.

El tema político afecta de manera directa al fútbol. En medio de los comicios y las revueltas en las calles, se disputó un partido de fútbol. Las directrices de La Liga Española no aprobaron la postergación del juego entre F.C. Barcelona y la U.D. Las Palmas., ni el cambio de fecha.

El juego se disputó con triunfo culé por 3-0, aunque ese detalle fue lo de menos. En las tribunas no hubo gente. Los habituales hinchas del Barcelona, además del puñado proveniente de las Islas Canarias que quisieron apoyar al equipo amarillo, se quedaron con las ganas.

La directiva blaugrana tomó la decisión de no abrir las puertas 25 minutos antes del inicio del partido. La razón, los ultras culés amenazaron con invadir la cancha y suspender el juego desde el minuto uno, pero el 1 de octubre “no se jugaba”.

El partido no generó mayores emociones en el campo, pero sí fuera de él. Incluso Gerard Piqué, símbolo del barcelonismo e impulsor del referendo, declaró con lágrimas en los ojos pidiéndole entender su pedido al pueblo español, y hasta un amague de renuncia a la selección ibérica se evidenció en el defensa central.

"Los catalanes no somos los malos, simplemente queremos votar. Cuando se vota se puede votar que sí, no o en blanco, pero se vota. Con el franquismo no se podía votar y eso es un derecho que tenemos que defender. Soy y me siento catalán y hoy más que nunca” Gerard Piqué.

Pero, ¿por qué es tan importante para el fútbol español que la independencia catalana no se ejecute? Para empezar, el clásico mundial no se ejecutaría. Real Madrid vs. Barcelona dejaría de existir, ya que tal cual confirmó el presidente de La Liga, Javier Tebas, los equipos catalanes serían desafiliados de la Federación Española de Fútbol.

“El Barça no podrá elegir dónde jugar si hay proceso independentista. Si esto avanza, los clubes catalanes no podrán jugar en la Liga española. Yo no entiendo España sin Cataluña y para mí Cataluña es España”, Javier Tebas.

Javier Tebas es sindicado de politizar el fútbol español con el tema de la independencia. Con tendencia oficialista y amigo del gobierno de turno (Mariano Rajoy), el presidente de la LFP le lanza un ultimátum a los equipos catalanes, que en varios casos se han mostrado a favor del referendo separatista, aunque no quieren abandonar la competencia de la que hacen parte.

DATO

En total son seis equipos catalanes en Primera y Segunda División del fútbol español, divididos de la siguiente manera

Liga Santander

F.C. Barcelona

R.C.D. Espanyol

Girona C.F.

Liga 1-2-3 (Segunda división)

C.F. Reus Deportiu

Gimnástic de Tarragona

F.C. Barcelona B 'filial'

El presidente del Comité Olímpico de Catalunya opinó al respecto, asegurando que el F.C. Barcelona, como los otros equipos de la región, tendrán la opción de elegir en qué campeonato jugarán. Gerard Esteva desafió así a Tebas y a las políticas de la LFP.

“El Barça tiene la suerte de poder escoger en qué liga jugar. Las leyes están para ser cambiadas si no se adaptan a la realidad vigente” Gerard Esteva.

Expertos en economía del fútbol aseguran que de producirse la separación y a la vez la liga catalana, Barcelona pasaría a ser similar a los grandes holandeses, sin la oportunidad de recibir los ingresos de televisión que ahora recibe. Este análisis, a causa de la dimensión territorial de la todavía región española.

Por el momento, la única región por fuera de España que disputa los campeonatos de fútbol son los representantes del Principado de Andorra. Como paradoja, en ese país soberano se habla catalán como lengua madre. Antecedentes hay, juegos políticos también.