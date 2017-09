Cinco cosas que debe cambiar James, ahora que no está Ancelotti

Las cosas en el Bayern Múnich van a cambiar. La salida de Carlo Ancelotti deja a James Rodríguez ante el desafío más grande de su carrera. En un fútbol nuevo para él, ante un idioma complicado de aprender, con la hostilidad del clima y para colmo, quien lo pidió y se la jugó por él, ya no está más. (El link para ver Ver Hertha Berlín vs Bayern Múnich EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo)

Ante ese panorama, el colombiano afronta desafíos que ya demostró poder superar, pero tiene que hacer algunos ajustes en su juego y accionar para triunfar en Alemania.

Sacrificio

La calidad de James es incuestionable, pero en el fútbol europeo se valora mucho el sacrificio, entendido en la capacidad de dar una mano en funciones que no son la suya. El retroceso en defensa se le viene reclamando al colombiano en su carrera por Europa. Le pasó en Mónaco, también en el Real Madrid y en la goleada sufrida ante el PSG, se le culpa del primer gol galo, convertido por Dani Alves. Si no mejora su cuota de sacrificio, seguro la va a pasar mal.

Precisión

Mientras se gana un puesto fijo en la titular del Bayern Múnich, el colombiano deberá ser más preciso en sus jugadas y perder menos el balón. Muchas veces, sus pases son acelerados y terminan en un contrario. Con algo más de pausa, la eficacia de James puede ser mayor y a la vez la paciencia de los hinchas para con él.

Entendimiento

La sinergia con los compañeros es clave y James todavía no la tiene aceitada. El colombiano tuvo un partido con carta de presentación ante el Schalke 04, pero no pudo ejecutar actuaciones parecidas. Lewandowski criticó indirectamente su fichaje y los compañeros, aunque lo acogen, todavía no le tienen la suficiente confianza al chico nuevo.

Gol

La mejor manera de conquistar a la afición y al nuevo entrenador es con goles (el domingo, ante el Hertha Berlín, dirigiría de manera interina Hasan Salihamidzic). James lo sabe, pero todavía juega con timidez. Aunque se bautizó ante el Schalke, en los partidos que disputó le hizo falta más remates de media distancia, una de sus virtudes que todavía no ha explotado.

Mentalidad

James debe pesar más en los partidos importantes. En el Real Madrid los pidió y Zidane no se los brindó en los últimos meses. La prensa asegura que fue porque al colombiano le pesaban esa clase de partidos, algo que no sucede con la Selección Colombia. Ante el PSG, Rodríguez desperdició una oportunidad de oro y no puede continuar despilfarrándola, si se quiere asentar en Múnich.

Ver Hertha Berlín vs Bayern Múnich EN VIVO ONLINE

Día: 1 de octubre

Hora: 8:30am

Canal: FOX Sports (Haga clic acá para ver la señal online)