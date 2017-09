DT de Jaguares anuncia "en el nombre de Jesús" que su equipo sigue en la A

Hubert Bodhert, el director técnico de Jaguares de Córdoba, explicó el gran momento de su equipo en la Liga Águila, que lo tiene por ahora salvándose del descenso al Torneo Águila. En diálogo con el diario As, aseguró que su equipo "no se va a ir a la B", en el nombre de Jesús.

"No soy brujo, ni adivino. Yo confío en mi equipo y puedo decir que no desciende, lo declaro en el nombre de Jesús y vamos a luchar hasta el final por sostenernos. Jaguares no se va a ir a la B", aseguró Bodhert cuando le preguntaron si el América descendía.

El equipo obtuvo una victoria de oro en el Estadio Pascual Guerrero ante el Cortuluá el pasado viernes. Este triunfo hizo que Jaguares superara a América en el descenso y se metiera en la pelea para ingresar a los ocho. Con 16 puntos, está a dos del Deportivo Cali y a 3 de Millonarios y el Medellín.

Gran parte de la ventaja podría ser el calor del estadio Jaraguay, en Montería. "Es una ventaja siempre y cuando tu equipo juegue bien y ponga las condiciones; pero si el visitante juega mejor, hace mucho daño. El que saca beneficios es el que controla mejor el compromiso", dijo el estratega.

Aunque su equipo no ha contado con inversiones millonarias, ha peleado: en 2016 estuvo en plena disputa de la Liga Águila hasta la eliminación ante Atlético Nacional, esta temporada ha tenido bastantes problemas. Pero la confianza sigue en que estos jugadores saldrán adelante.

"El fútbol es de hombres, y sé que este equipo en el fututo podrá tener mejores condiciones económicas para hacer mejores inversiones, pero hoy estamos centrados en que tenemos un gran equipo y que estamos al nivel de las exigencias de la Liga”, remató Bodhert.