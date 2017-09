Trump se pelea con los jugadores de la NFL por arrodillarse durante el himno

Nunca en la historia del deporte de Estados Unidos, tantos atletas se habían visto unidos alrededor de una polémica como la que provocó Donald Trump este sábado. El presidente de los Estados Unidos pidió que los jugadores de la NFL que se arrodillaban durante el himno en las ceremonias previas de los partidos fueran despedidos, lo que causó una reacción masiva de beisbolistas, jugadores de la NBA y otros atletas.

El motivo de esta pelea fue una discusión sobre la presencia de los Golden State Warriors, campeones de la NBA, en la Casa Blanca. Varios jugadores dijeron que no aceptarían una invitación de Trump a Washington, aún cuando estas invitaciones son comunes para los equipos campeones del SuperBowl, las finales de la NBA y la Serie Mundial de Béisbol. Entre estos se encontraban las figuras Stephen Curry y Klay Thompson.

Trump respondió con una lluvia de insultos. En su cuenta de Twitter, aseguró que iba a "rescindir" la invitación a los Warriors y exigió a la NFL que expulsara a los jugadores que "no respetan" el humno de Estados Unidos como Colin Kaepernick, que inició estas protestas arrodillándose para el himno en los partidos de la temporada 2016 luego de los enfrentamientos raciales de Ferguson y Baltimore.

Los equipos respondieron arrodillándose masivamente durante los himnos en varios partidos, incluso en Londres, donde jugaban los Baltimore Ravens ante los Jacksonville Jaguars. Muchos apoyaron a Kaepernick, que no juega actualmente en la NFL, pero compañeros de varios equipos se sumaron a la protesta.











Otros deportistas como el beisbolista Reggie Jackson, los basquetbolistas LeBron James y Kobe Bryrant, el presentador televisivo y excampeón del SuperBowl Lance Moore y la propia esposa de Steph Curry se unieron a la protesta de los jugadores de la NFL.

U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up! — LeBron James (@KingJames) September 23, 2017

Steph “very well thought, and eloquently presented ”. Thank you for speaking for the majority. A “Mr October tip of the cap” — Reggie Jackson (@mroctober) September 23, 2017