Santiago Giraldo anuncia "pausa" en su carrera tenística

El tenista colombiano Santiago Giraldo, número 130 del ránking de la ATP, anunció hoy una "pausa" en su carrera profesional por "diferentes molestias físicas" que asegura no le "han permitido competir al 100 %".

"Esta decisión, analizada de forma tranquila y reposada, y de la cual me siento orgulloso, la he tomado en plena calma y armonía no solo conmigo mismo, sino con el respaldo de aquellos que me rodean", aseguró Giraldo en una carta que difundió en sus redes sociales, en la que aclaró que no es un anuncio de retiro.

El deportista señaló que desde hace 17 años ha estado comprometido y ha dedicado cada uno de sus "días enteramente" al tenis "viajando, viviendo fuera de casa más de 36 de las 52 semanas del año, dejando poco espacio" para su "vida familiar y personal para priorizarlo en este deporte".

Sin embargo, señaló que las molestias físicas lo han llevado a retirarse previamente de algunos torneos o abandonar la cancha cuando está en un partido.

"Y por otra parte, la fatiga y cansancio generalizado, producto del trabajo sin pausa de esto años, me llevan a pensar en este alto transitorio", añadió.

Giraldo manifestó además que tendrá la oportunidad para mejorar en el aspecto físico para volver a jugar en el futuro.

"Esta etapa (…) será una oportunidad para revisar y mejorar algunos aspectos físicos que me permitan volver con toda mi fuerza, energía, salud, motivación, pasión, y amor por este deporte que tantas alegrías me ha dado", concluyó.

En el último partido que jugó, Santiago Giraldo perdió el pasado domingo en Bogotá 6-3, 6-4 y 6-4 con el croata Marin Cilic, número cinco en el escalafón de la ATP, en el cuarto encuentro de la serie de ascenso al Grupo Mundial de la Copa Davis.