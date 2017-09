Ternas brasileñas en todos los juegos de la fecha 17 de las eliminatorias

Mucho se habló del tema arbitral en este último tiempo, tanto así que selecciones como Argentina llegaron a sugerir la nacionalidad del juez para dirigir su encuentro, así como Perú solicitó uno europeo. Sin embargo, se hizo caso omiso a cada una de estas propuestas y, lejos de dejarse influenciar, la Conmebol designó los árbitros para la fecha 17 de eliminatorias. La decisión: todos serán brasileños.

Los juegos válidos por la fecha 17 serán Bolivia VS Brasil, Venezuela VS Uruguay, Colombia VS Paraguay, Chile VS Ecuador y Argentina VS Perú, estos últimos tres de bastante relevancia, ya que se encuentran las seis selecciones que buscan alcanzar un cupo directo o, en su defecto, el repechaje rumbo a la cita mundialista del próximo año.

Ricardo Marques será quien oficiará como central de la contienda en el duelo entre ‘La Tricolor’ y Paraguay. El brasilero ya había arbitrado para la Selección Colombia, en la victoria 1-0 contra Bolivia con gol de James Rodríguez, quien tras fallar un penal, remató en segunda instancia y anotó el tanto del triunfo.

Por otro lado, Sandro Ricci estará a cargo de impartir justicia en el partido del campeón de América, Chile, quien se encuentra en una situación delicada y deberá enfrentar a Ecuador.

De igual manera, Wilton Sampaio fue el elegido para uno de los partidos más picantes de la fecha por todo lo que se ha hablado en torno a este y es Argentina VS Perú en La Bombonera.

Finalmente, Anderson Daronoco será quien dirija las acciones entre Venezuela y Uruguay, la primera ya eliminada y la segunda con serias posibilidades de asegurar la clasificación.

Es importante aclarar que todos los árbitros para la fecha 17 de eliminatorias son brasileros, a excepción del encargado de dirigir el juego de la ‘canarinha’, el cual lo pitará el argentino Fernando Rapallini.