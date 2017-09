Santa Fe recupera sus delanteros para la remontada ante Libertad

Santa Fe se enfrentará ante Libertad de Paraguay en el Estadio El Campín, no con pocas presiones encima. Para los dirigidos por Gregorio Pérez, la pausa en el fútbol por la visita del papa Francisco a Colombia permitió una recuperación que favorecerá las oportunidades de recuperar la desventaja obtenida en la ida. (Vea los enlaces para ver en vivo Santa Fe vs Libertad al final de este artículo)

Por esto, el técnico no ha descuidado nada. Aunque el equipo tuvo varios días de descanso y Pérez visitó a su familia en Uruguay, decidió entrenar tiros desde el punto penal, en caso de que la serie contra los paraguayos se defina desde los doce pasos. Cabe recordar que justamente por esa vía se definió la fase de cuartos de final en la Copa Águila, en la que los 'cardenales' se fueron eliminados ante el Medellín.

Según Pérez, el objetivo es simplemente, ganar. Y si es posible, por más de dos goles para evitar los penales. "Tenemos el fútbol y el equipo para ir por un triunfo y doblegar a Libertad para poder pasar de ronda. Pero sabemos que el fútbol tiene tantas variables que ensayar penaltis está bien, en caso de que tengamos que llegar a esa instancia", aseguró.

La gran ventaja que tendrá Santa Fe es el regreso de varios jugadores que se encontraban lesionados. José David Moya, Dairon Mosquera y Anderson Plata estarán disponibles para el partido ante Libertad. Aunque Wilson Morelo no puede jugar la Copa Suramericana, sí estará listo para defender el liderazgo de la Liga Águila este viernes ante el Pasto.

1-0

Este fue el marcador del duelo de ida entre Libertad y Santa Fe. El único gol del encuentro fue marcado por Juan Medina.

Libertad firma el empate

Después de la victoria por la mínima diferencia que Libertad obtuvo en la ida de la Copa Sudamericana, hace 20 días, los paraguayos plantearían un partido mucho más defensivo, buscando asegurarse el cero en el arco, y buscaría conseguir un resultado que lo envíe a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El entrenador Fernando Jubero, a su llegada a Bogotá este martes, previno que el equipo 'cardenal' no saldría a romper el marcador, debido a que necesita mantener su arco en cero. "Por la ventaja que tenemos Santa Fe tampoco puede salir de forma alargada, ellos saben que en caso de que marquemos se les complicaría mucho, así que no creo que arriesguen en exceso", dijo el entrenador español.

Más franco se mostró el delantero Santiago Salcedo, de actuación brillante en la ronda previa ante Huracán, donde marcó tres goles. "Tenemos una mínima ventaja que es importante. Si puedo firmar el empate lo hago ahora mismo. Vamos a pensar en nosotros y a jugar el partido con nuestras armas", dijo el goleador de 36 años.

A pesar de esto, el partido en el Estadio El Campín no será fácil para los paraguayos. A la altura de Bogotá se deberá sumar el desgaste de un gran número de jugadores de veteranía, quienes ya no conservan el mismo rendimiento físico. Las palabras de los entrenadores no apuntan a una goleada de gran calibre, pero sí a un duelo muy intenso en el que se espera cancha llena de los hinchas 'albirrojos'.

Esperamos superar a Libertad en la cancha y ganar por una diferencia que nos permita la clasificación directa. Daniel Buitrago, delantero de Santa Fe.

En vivo: Santa Fe vs Libertad

Hora y lugar: 14 de septiembre de 2017, 7:45 pm, Estadio El Campín (Bogotá).

Transmisión: Fox Sports, Fox Sports Play.