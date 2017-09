Nuevo DT del Shanghái Shenhua llegó hablando mal de Tévez y los colombianos

El proyecto del Shanghái Shenhua es una debacle. El equipo chino, que se reforzó con el delantero argentino Carlos Tévez, haciéndolo el jugador mejor pago del planeta, y que se basó en el acompañamiento de los colombianos Fredy Guarín y Giovanni Moreno, no cumplió las expectativas. (Las declaraciones donde el Nuevo entrenador del Shanghái Shenhua habla mal de Guarín las consigue abajo)

Por eso, con la destitución del hasta el lunes entrenador Gustavo Poyet, y la llegada del interino chino Wu Jingui, los extranjeros están en el ojo del huracán.

El nuevo técnico no se anduvo con vueltas y en rueda de prensa atacó a los jugadores franquicia del plantel, entre ellos a los colombianos. Con nombre propio, Jingui apuntó hacia Fredy Guarín.

Para el asiático, el exjugador del Inter, al igual que Carlos Tévez, están pasados de peso. Por esta razón serán marginados del plantel para el remate de la Superliga china, a la que le faltan siete jornadas.

“Tévez está gordo, como lo está Fredy Guarín. Ellos serán informados de mis planes tácticos pero no los voy a elegir por ahora. No están listos físicamente. No están en condiciones de jugar. Si no estás en condiciones de dar el máximo cuando juegas, no hay sentido en elegirte”.