Mariana Pajón confiesa que sufre amenazas de muerte por tensión con Nairo

Mariana Pajón le ha dado todo al país. Dos medallas olímpicas de oro, varios campeonatos mundiales del BMX y una de las voces cantantes en la protesta contra el gobierno nacional, por el recorte al presupuesto deportivo del año que viene, son hechos de su amor por la patria que la vio nacer.

Por eso le duele tanto el desprecio que ha recibido por los colombianos en los últimos meses. Según confesó la paisa en el programa ‘Los Informantes’ de Caracol Televisión, desde que se cruzó con Nairo Quintana por las elecciones en la Federación Colombiana de Ciclismo, no hay día que no reciba algún mensaje agresivo en sus redes sociales.

La tensión entre Mariana y Nairo se dio por las críticas que hizo el boyacense a la actual cúpula dirigencial de la Federación. El ciclista pedía el cambio en los mandatarios y apoyó a la oposición.

Por otro lado, Mariana Pajón es la cara visible de la actual dirigencia, de la cual su papá forma parte. Ante las palabras de Quintana, la ‘Reina del BMX’ le pidió al ciclista del equipo Movistar que se “dedique a pedalear”.

Los fanáticos, lejos de la interna política, se pusieron en su mayoría a favor de Nairo Quintana. Los deportistas hicieron las pases semanas después, con intercambio de trinos y elogios mutuos.

Sin embargo, en redes sociales el episodio no se olvidó y hoy es el día en que Mariana Pajón sigue siendo victima de insultos y amenazas, que van desde arrojarle ácido a la cara, hasta atentar contra su vida.

“Todos los días uno encuentra mensajes duros, sobre todo contra mi familia. A mí la verdad a veces que me digan lo que sea a mí no me duele, pero si hablan de la familia me tocan el corazón”.