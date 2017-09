Colombia da el segundo paso de su llegada al Mundial contra Brasil

No hay tiempo para más. Colombia se enfrentará contra Brasil este martes con todo lo que tiene. James Rodríguez volvería a la titular, y con todos los jugadores de la convocatoria, 'la Tricolor' se enfrentará ante el 'scratch' de Tite con el objetivo de una victoria muy difícil, pero que de conseguirse los dejará a pasos del Mundial de Rusia.

Desde el partido de cuartos de final de Mundial de Brasil, en el que Colombia perdió 2-1 en Belo Horizonte, los juegos entre 'la Tricolor' y el equipo brasileño han sido sumamente tensos. Para José Néstor Pékerman, el partido tendrá muchas cuentas pendientes, por lo que no guardará a ninguno de sus jugadores.

"James está muy bien. Va a jugar porque es lo que corresponde, y llega en buenas condiciones para el partido de mañana", aseguró Pékerman en su tradicional rueda de prensa, aunque advirtió que no habrá mayores cambios en el resto de su nómina luego del empate a 0 ante Venezuela.

"Todas las combinaciones posibles entran en un estudio, la vuelta de James, el nivel de los jugadores que ya están habituados en el equipo… Buscaremos los mejores en el inicio, cuento con todos, el partido puede tener muchas alternativas para el momento en el que se necesite algo diferente", aseguró.

Objetivo Rusia en 'la Tricolor'

Más allá de la titularidad de James Rodríguez, la mirada de Pékerman está en la llegada al Mundial de Rusia. El punto obtenido en San Cristóbal el pasado jueves fue decepcionante, pero cada unidad suma. Y a Colombia, esa unidad le puede ser muy útil ante un Brasil ya clasificado. Lo que necesitan

De acuerdo con los cálculos tradicionales, la clasificación al Mundial necesitaría 29 puntos. Con 25 unidades obtenidas y 9 en juego, 'la Tricolor' está muy cerca, pero necesita todavía un mínimo de 4 puntos que se deberían obtener contra Brasil, Paraguay y Perú. Las cuentas se descuadraron luego de no obtener la victoria en Venezuela, aunque todavía están muy cerca.

Para Pékerman, las cuentas no son una preocupación. "A nosotros no nos puede preocupar la cantidad de puntos, nos debe preocupar lo que viene con Brasil", dijo el entrenador argentino. Acá no es necesario confiar en los otros resultados, sino en todo lo que hace falta para que los colombianos regresemos a la Copa del Mundo.

Tite no regalará nada

El entrenador brasileño, Tite, destacó que este partido será "de alto nivel, muy competitivo, fuerte y leal. Pekerman y yo somos extremadamente competitivos. El partido de Barranquilla será entre los dos mejores equipos de la tabla. Fue muy difícil enfrentar a Colombia en Manaos [victoria de Brasil 2-1]. Ese segundo tiempo fue muy equilibrado, de muy alto nivel técnico", recordó.

Esto implica que en la titular estarán las grandes figuras brasileñas como Neymar, Paulinho y Willian, el único del que aseguró Tite que hará parte de la titular. "Jugará Willian, lo hizo bien ante Ecuador. [Phillipe] Coutinho está físicamente apto para los 90 minutos, pero estuvo mucho tiempo sin jugar. Puedo contar con él para el partido. Está bien físicamente y su técnica es diferente", dijo el técnico.

En su primera visita a Barranquilla, el estratega recordó que le ha ido muy bien su relación con Pékerman. "Nos encontramos en varios partidos para ver a los jugadores brasileños y colombianos". Pero esta amistad se verá convertida en una labor competitiva a partir de las 3:30 de la tarde. Colombia y Brasil tendrán un difícil enfrentamiento.

Los otros partidos

Dos juegos llamarán la atención en esta fecha de eliminatorias: el de Paraguay contra Uruguay, a las 7:00 pm en el Defensores del Chaco, y el de Ecuador contra Perú, a las 4:00 pm. El perdedor de estos dos partidos tendrá una gran problemática: se quedará sin puntos y estará muy cerca de la eliminación.

Esto sobre todo será crítico en el juego entre los dos equipos del Pacífico. En este juego, que se disputará en el Atahualpa de Quito, el equipo 'inca' buscará hasta el último momento los puntos finales para sostener el sueño de llegar a Rusia. El objetivo de Ricardo Gareca será ganar y tratar de llevar hasta el último minuto la clasificación.

En los partidos finales, dos equipos eliminados buscarán arruinar la situación de dos de los candidatos: Venezuela tratará de aguar la fiesta de Argentina en el Monumental de River, mientras que Bolivia buscará la venganza por la decisión del TAS en la altura de La Paz contra Chile.

Programación de la fecha de eliminatorias

Bolivia – Chile: 3:00 pm por Caracol Play

Colombia – Brasil: 3:30 pm por Caracol Televisión

Ecuador – Perú: 4:00 pm por Caracol Play

Argentina – Venezuela: 6:30 pm por Caracol Televisión

Paraguay – Uruguay: 7:00 pm por Fox Sports.