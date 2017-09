Sin Teo, ni Chará, Junior quiere recuperar el paso visitando a Cortuluá

Junior no es más el líder indiscutido de la Liga Águila. Su trono le fue arrebatado en la última jornada, cuando cayó ante el Once Caldas, en Manizales. Sin embargo, el equipo de Comesaña no quiere dejar pasar más de una semana para regresar al lugar que le exigen sus hinchas. (El link para Ver Cortuluá vs Junior EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo)

Por eso, aunque no cuenta con los convocados Yimmi Chará y Teófilo Gutiérrez, convocados por José Pékerman para la Selección Colombia, los barranquilleros se tienen fe en su visita a Cortuluá, el domingo por la tarde.

Los reemplazantes de los seleccionados pintan para ser Jorge Aguirre, en reemplazo de Chará; y el juvenil Luis Díaz, por Teo Gutiérrez. Este último, un picante joven que fue promovido al primer equipo, por lo bien que viene haciendo las cosas.

En frente, un equipo que en base a buenos resultados comienza a escaparse de a poco del fantasma del descenso. Cuando pocos confiaban en su potencial, el conjunto de Néstor Otero se encuentra en zona de clasificación a cuartos de final y ha sido un auténtico matagigantes en el presente campeonato.

Para que Junior regrese a la cima deberá ganar y a la vez esperar una derrota de Santa Fe, que visitará al Independiente Medellín.

Ver Cortuluá vs Junior EN VIVO ONLINE

Día: 3 de septiembre

Hora: 5:15pm

Canal: RCN (Haga clic acá para ver la señal online)