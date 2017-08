Patriotas buscará culminar la hazaña en el Atanasio, ante Nacional

El país respira fútbol. A pocas horas del duelo entre Colombia y Venezuela, la gente quiere que la pelota ruede ya, para ver si la tricolor da un pasito más camino a Rusia. (El link para Ver Atlético Nacional vs Patriotas Copa Colombia EN VIVO ONLINE lo encuentras más abajo)

Sin embargo, faltan unas horas y ante ese panorama no suena mal un abrebocas con semifinales de la Copa Colombia. Santa Fe vs Independiente Medellín, en el estadio El Campín; y Atlético Nacional vs Patriotas, en el Atanasio Girardot de Medellín, se toman la noche del miércoles.

El resultado del primer partido sorprendió a propios y extraños, pero fue merecida victoria para los de Tunja por 3-2. Ahora, el conjunto boyacense debe ratificar que está capacitado para dar el gran golpe en esta Copa Colombia.

En el lado verdolaga no se confían y Juan Manuel Lillo pondrá lo mejor que tiene a disposición para dar vuelta la eliminatoria. Las revelaciones del campeonato, Jeison Lucumí y Raúl Loaiza, irán desde el principio según lo que trabajó el DT español en la previa del juego.

Justamente, Loaiza tiene sentimientos encontrados al enfrentar al equipo que lo despojó del anonimato. Sin embargo, en los pocos partidos que ha disputado en el club paisa, ha demostrado que se merecía el salto de calidad en su carrera.

Juan Manuel Lillo planea poner en cancha a Franco Armani en el arco; Cuesta, Aguilar y Henríquez; Quiñónes, Aldo Leao, Loaiza y Lucumí en el mediocampo; Macnelly Torres como enganche; mientras que arriba jugarán Andrés Rentería y Dayro Moreno.

Una victoria por la mínima de parte del club antioqueño forzará la definición desde el punto penal. El empate o el triunfo de Patriotas dará el tiquete a semifinales al equipo boyacense.

Ver Atlético Nacional vs Patriotas Copa Colombia EN VIVO ONLINE

Día: 30 de agosto

Hora: 7:30pm

Canal: Sin televisión

Audio: Antena 2 (Haga clic acá para escuchar la transmisión online)