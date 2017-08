Arturo Vidal, ¿un nuevo altercado en un casino de Santiago?

El futbolista chileno Arturo Vidal protagonizó un altercado en un casino cerca de Santiago donde celebró una fiesta que se alargó hasta este martes por la mañana, cuando la Policía acudió al lugar alertada por los guardias de seguridad del recinto.

Según Radio BioBío, Vidal llegó al casino Monticello, situado a unos 50 kilómetros al sur de Santiago, el lunes por la noche junto a un grupo de amigos y familiares. El jugador, que arribó a Chile para jugar con la selección de su país ante Paraguay y Bolivia, en las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018, reservó varias habitaciones en el hotel del casino y comenzó una fiesta que terminó pasadas las 7 de la mañana de este martes.

Con el paso de las horas, Arturo Vidal y sus acompañantes realizaron destrozos en el mobiliario de las habitaciones y otros clientes del recinto se quejaron del ruido. La seguridad del casino avisó a Carabineros, que acudió al lugar para solicitar al grupo que abandonara el recinto. Vidal salió del casino acompañado por sus guardias de seguridad privados.

El volante del Bayern Munich llegó más tarde al complejo deportivo Juan Pinto Durán, donde la Roja se entrenará esta mañana, y negó todos los hechos.

“Salió mucha información que no es verdad. Estuve en el casino, fui con mis amigos a cenar. Nos quedamos un rato ahí y después me retiré a casa. Esta mañana supe lo que había pasado con la policía, que me habían metido a mí en ese problema”, dijo en rueda de prensa después del entrenamiento matutino de la Roja.

El compañero de James Rodríguez negó categóricamente los hechos pese a los antecedentes y a que no supo precisar a qué hora abandonó el casino para dirigirse a su domicilio. “Es difícil dar una hora porque era una hora prudente para ir a casa. No estuve con el reloj vigilando la hora pero me fui a una hora prudente y mis amigos siguieron ahí. Yo me fui a descansar”, manifestó.

Cabe recordar que Vidal ha estado envuelto en grandes polémicas debido a su vida nocturna. De hecho, una de las más grandes fue cuando el jugador se accidentó conduciendo un Ferrari a alta velocidad en una madrugada antes de la Copa América de 2015, la cual ganó la selección chilena con su mediocampista como eje.