¿Qué tan rentable es el modelo de TV que quiere implantar Dimayor a futuro?

La máquina echó a andar y tal parece que el fútbol Premium en Colombia será una realidad a partir de enero. La confirmación vino por parte del mismísimo presidente de la Dimayor, Jorge Fernando Perdomo, quien cree que esto volverá aún mejor al fútbol colombiano.

“No somos la liga francesa o la italiana, pero sí somos una de las ligas más importantes del planeta. Tenemos equipos que son referentes, somos el octavo país en el ranking de FIFA, somos el octavo país mayor exportador de jugadores en el mundo. La reputación del fútbol colombiano a nivel mundial es inmensa y viene creciendo permanentemente”.

Por esto, los directivos creen que el espectador de fútbol por televisión debe pagar una cuota extra y así generar de 40 mil a 50 mil millones de pesos más para cada equipo. La fórmula, que los partidos de los equipos históricos se televisen en un canal que la suscripción valga más o menos 30.000 pesos adicionales.

Perdomo justifica que este modelo se usa en ligas de otros países. La Premier League, la Serie A y la Ligue 1 son los modelos que usó como ejemplo el presidente. También, países como Chile en Latinoamérica usan esta modalidad. Pero, ¿puede ser rentable en Colombia?

INGLATERRA

En Inglaterra se actualizó el contrato televisivo hace un año y los partidos se reparten entre SKY Sports y British Telecom. Los juegos que van por SKY se hacen en señal satelital, pero no se paga más por el canal.

Por su parte, el canal BT Sports tiene menos partidos que la SKY, pero tiene la primera opción para elegir partidos. Este juego, además de algunos entre semana de los equipos más importantes, sí van en un paquete Premium.

Es decir, para ver duelos como el último Liverpool vs. Arsenal del último fin de semana, hay que pagar dinero extra. Estos juegos se pueden ver horas después en diferido, por la cadena estatal BBC (dos juegos por fecha).

La fórmula ha permitido que los clubes ingleses reciban un contrato superior a los 7000 millones de euros, haciendo de esta liga la más rentable a nivel económico.

ITALIA

En Italia, la fórmula no es cerrada. La televisación la comparten SKY y Mediaset. La primera empresa televisa los juegos a nivel satelital; mientras, la segunda los pasa por cable con un paquete regular, en el que televisan a los ocho equipos más importantes del país, pero sin pago extra al abono básico.

FRANCIA

En Francia, el Canal + pide un pack especial para transmitir dos de los mejores tres partidos de la jornada. Los otros ocho duelos se televisan por el cable básico, por el canal BeiN Sports, propiedad del mismo dueño del París Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi.

Sin embargo, la economía europea no se puede comparar con la situación latinoamericana. Por eso, los modelos que se asemejan más a lo que se quiere implementar en Colombia son los de Chile y Paraguay.

En el país austral los cubes decidieron crear su propia cadena de televisión, el Canal del Fútbol (CDF). Desde 2003, ellos son los que gestionan el valor a los cableoperadores y estos le cobran a sus suscriptores por un paquete Premium. Algunos partidos incluso van por una señal más exclusiva, a coste de los televidentes.

En Paraguay, la dueña de los derechos es Tigo Sports, quien también cobra tarifa extra por los partidos de mayor convocatoria. Sin embargo, el el país guaraní ha habido demandas en contra de esta empresa, considerando que viola la ley antimonopolio.

Lo que quiere implementar la Dimayor y el canal WIN Sports no es nuevo. Pero, salvo el modelo chileno, los otros sistemas implementados no se llevan la totalidad de los partidos más importantes al pack Premium. La ambición rompe el saco y salvo rechazo popular, habrá que pagar para ver un Millonarios vs Nacional o un Cali-América. ¿Funcionará? Ya veremos.