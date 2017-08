Otra prueba de fuego para Russo, visitando al ajetreado Santa Fe

Fútbol del bueno se vivirá este fin de semana. Cuando se publica el calendario, estos son los primeros partidos que todo hincha busca. (El link para Ver Santa Fe vs Millonarios EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo)

Desde hace varios años para acá, se instaló una fecha de clásicos que siempre se disputa en la mitad del todos contra todos y aunque hay unos emparejamientos que a la postre no son clásicos, para la mayoría de los hinchas esta jornada se espera con ansias.

Los duelos en Bogotá, Medellín y Cali son los que mayor atracción e interés despiertan, producto de los equipos de esas plazas. Sin embargo, también habrá emoción en otras plazas con derbis regionales, como Tolima vs. Huila, y otros que no lo son tanto.

Uno de esos emparejamientos es el Once Caldas vs. Junior. Con la polémica instalada, el cuadro tiburón disputará su cruce clásico ante un equipo que no viene nada bien en el campeonato, según Dimayor por paridad deportiva.

Este insólito cruce también es criticado por otros clubes, quienes demandan que el rival de los barranquilleros por ubicación geográfica debería ser Jaguares de Córdoba. No obstante, Dimayor dispuso que el equipo monteriano juegue su ‘clásico’ frente a Tigres, para descontento de América y Bucaramanga, entre otros.

A pesar de esos asteriscos, la décima jornada es la que más llama la atención y este fin de semana presenta partidos, cada uno con su temática diferente con equipos a la alza, como Nacional y Santa Fe, mientras que otros ven en el clásico rival la oportunidad para salir de los malos resultados.

Al entrenador argentino le viene costando imponerse en los duelos clave, como en los mata-mata ante Nacional, Paranaense y Junior, así como en el clásico capitalino, que se revalidará este domingo.

El duelo anterior quedó en manos del Santa Fe de Gregorio Pérez, quien le bajó los humos a Millonarios, en un duelo muy cerrado. Ahora, los albiazules quieren revertir la tendencia aunque lleguen lastimados por la eliminación en Copa Colombia.

El nivel de Santiago Mosquera preocupa a Russo y a toda la afición. El joven no pierde su calidad, pero sí peca de individualista y está perjudicando al equipo, a juicio del DT argentino.

Al contrario, otros jóvenes de la cantera albiazul van pidiendo pista y podrían ser titulares el domingo al culminar la tarde. Es el caso de Omar Bertel, quien pese a la derrota en Barranquilla, dejó buena impresión como lateral izquierdo.

Mientras tanto, Independiente Santa Fe sabe que aunque es local en El Campín, será un partido más difícil que de costumbre y no quiere dar un paso en falso. El equipo cardenal resiente el largo viaje por Copa Sudamericana, donde se desplazó hasta Asunción para el duelo de ida ante Libertad.

Por ese motivo, Pérez duda hasta último minuto sobre a quién poner y la mayor duda pasa por colocar o no a Wilson Morelo, quien sigue tocado y todavía no está en condiciones idóneas para jugar como titular, aunque podría ver actividad algunos minutos.

Ver Santa Fe vs Millonarios EN VIVO ONLINE

Día: 27 de agosto

Hora: 5:15pm

Canal: RCN (Haga clic acá para ver la señal online)