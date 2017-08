Ciclista suizo aseguró que vio dopaje en la Vuelta a Colombia

El ciclista Alexandre Ballet, uno de los miembros del equipo suizo que compitió en la Vuelta a Colombia al principio del mes de agosto, desató un escándalo luego de afirmar en una entrevista que había visto cómo en el pelotón circulaban pastillas.

El ciclista, en entrevista con el medio local arcinfo.ch, aseguró que vio en una etapa cómo un corredor repartía pastillas entre el pelotón. Aseguró que los demás lo llamaban “el farmaceuta”, e incluso, que recibió una pastilla pero no se la metió a la boca, por temor a que fuera una sustancia regulada.

La entrevista de Ballet causó gran revuelo en el ciclismo colombiano. En una conversación no publicada con W Radio, el corredor aseguró que no sabía quién repartía las pastillas, y que no dijo nada porque los delegados de la UCI hicieron pruebas antidopaje. Así mismo, el periodista que realizó la entrevista aseguró que el corredor no tiene cómo probar estos hechos.

La respuesta de la Federación Colombiana de Ciclismo no se hizo esperar. Su presidente, Jorge Ovidio González, exigió a su par de Swiss Cycling, Franz Gallati, que Ballet se retractara de estas declaraciones de forma oficial “para salvaguardar el nombre de la Vuelta a Colombia y de la Fundación Ciclística Antidopaje (CADF)”.

“Hacer ese tipo de declaraciones en esa forma es impropio. Si el Señor Ballet vio algo irregular debió haber notificado al Comisario UCI o al Comisario del CADF, o al director de la carrera. Es por esto que esperamos que el señor Alexandre Ballet aclare que no fue su intención decir que el ciclismo colombiano es sucio y que no se realizan controles antidopaje”, afirma la carta.