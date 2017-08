SIC anuncia cargos contra Ticket Shop por boletas del partido Colombia vs Brasil

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que investigará a la empresa Ticket Shop, encargada de vender las boletas del partido Colombia vs Brasil del próximo 5 de septiembre, por un presunto engaño a los interesados en comprar las entradas.

Según el superintendente Pablo Felipe Robledo, la entidad tiene un material probatorio recaudado que indicaría el engaño a los interesados por parte de Comercializadora de Franquicias, empresa responsable de la página web www.ticketshop.com.co, y de sus representantes legales, César Rolando Carreño e Iván Darío Arce.

El castigo de la Superintendencia de Industria y Comercio no es porque el público no haya podido comprar las entradas, sino por las irregularidades que se presentaron en el proceso de venta de las mismas y además de las quejas de quienes quisieron conseguirla por medio de la página de internet, método que nunca sirvió.

Según Comutricolor.com, la empresa Ticket Shop no tiene autorización y queda sancionada para vender o comercializar entradas, boletas y todo tipo de servicios para los partidos de ‘la Tricolor’, esto será por lo menos hasta que se termine la investigación de la SIC y se tome un decisión sobre el tema.

Esto significa que queda en el aire y sin definirse cómo se venderán las entradas para el partido Colombia VS Paraguay a jugarse en el mes de octubre y que es el último juego del equipo nacional de mayores en esta eliminatorias Rusia 2018.

El superintendente, Pablo Felipe Robledo, afirmó que el castigo se da “por engañar a los consumidores en la venta de boletas para el partido de fútbol Colombia vs Brasil, por las eliminatorias al Mundial Rusia 2018… el 8 de agosto de 2017 no se puso en venta, ni se vendió ni una sola boleta para el partido Colombia vs Brasil en la página web www.ticketshop.com.co”.