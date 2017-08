Los tres argentinos que suenan para entrenador del Deportivo Cali

La era Héctor Cárdenas llegó a su fin. Este martes se hace oficial su salida del Deportivo Cali y de inmediato comenzó la búsqueda por un nuevo entrenador.

La junta directiva del club no pierde tiempo en buscar un sucesor y que en lo posible debute en el clásico ante América, el próximo domingo por la noche. Para el puesto, tres son los candidatos con una coincidencia: son argentinos.

Claudio Borghi

El ‘Bichi’ jamás pasó por el futbol colombiano, ni como jugador, ni como entrenador. No obstante, tiene una gran trayectoria en los banquillos, sobre todo en Chile donde hizo multicampeón al Colo Colo.

Sin embargo, los últimos antecedentes de Borghi no han sido favorables. La experiencia más reciente fue en Ecuador, donde dirigió a la Liga de Quito en 2016, por solo diez partidos. En su corto paso, ganó tres juegos y perdió cinco.

En 2014, dirigió a Argentinos Juniors de su país, equipo al que considera su casa. A pesar de tener futbolistas en su plantel como Juan Román Riquelme, el ‘Bichi’ no logró firmar una buena campaña en el torneo de ascenso y se fue antes de tiempo. Su sucesor sí alcanzó regresar al equipo a primera división.

En el total, Claudio Borghi tiene 280 partidos como DT, de los cuales ganó 134 y perdió 77, lo que no es una mala estadística.

Sergio Batista

Su experiencia alcanza incluso haber sido seleccionador de Argentina, entre 2010 y 2011. Además, se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, dirigiendo a Lionel Messi, Juan Román Riquelme, Ángel Di María, entre otros.

No obstante, luego de ese logro no obtuvo mayor reconocimiento. El fracaso en la Copa América 2011, como local en Argentina, caló hondo y se exilió a China, para dirigir al Shanghái Shenhua, donde entrenó a Giovanni Moreno.

Sus dos años en China no dejaron títulos y luego dirigió al seleccionado de Bahréin, que ya no está en carrera por el Mundial de Rusia.

Batista no tiene experiencia alguna en Colombia y su palmarés no tiene títulos en primera división o a nivel de mayores (solo en el ascenso y en la selección sub 23).

Gustavo Costas

El entrenador más potable parece ser el extécnico de Independiente Santa Fe. Bicampeón en el fútbol colombiano con el conjunto cardenal, cosechó buenos resultados en cada país que fue, excepto México y Argentina.

Títulos en Perú, Paraguay, Ecuador y Colombia certifican su trabajo, además de buenas campañas internacionales.

Sin embargo, Costas no pudo ser profeta en su tierra, a donde dirigió a Racing de Avellaneda en dos etapas. En México, entrenando al Atlas, tampoco le fue bien.

Según apuntan desde Cali, Gustavo Costas es el entrenador que está más cercano a firmar para asumir al club azucarero.