La Liga no para: la novena fecha en marcha, con un Santa Fe-Cali imperdible

Con ocho jornadas disputadas, ahora la Liga Águila se acerca a la mitad del campeonato, en la fecha víspera de la de clásicos. Para palpitar los derbis locales, esta jornada antecesora muestra encuentros de alto nivel, como lo son el Santa Fe-Cali del sábado y el América-Millonarios del domingo.

En otros duelos clave, Junior defenderá la punta del campeonato en Barranquilla, siendo local de Once Caldas. Por otro lado, Atlético Nacional será anfitrión de Alianza Petrolera, mientras que Independiente Medellín viaja al sur del país para medirse al Deportivo Pasto.

Santa Fe vs. Cali: un ataque raquítico, ante una defensa terrorífica

Partido de resultado incierto el que se vivirá en El Campín, en la noche del sábado. Aunque el ‘Expreso rojo’ llega como colíder de la Liga Águila, sus últimas dos presentaciones no invitan al optimismo.

La derrota ante Tigres y el empate conseguido en Tunja, ante Patriotas, demuestran que los cardenales no son tan inquebrantables como se mostraron en las seis primeras fechas.

Además, en los dos juegos mencionados no lograron anotar gol alguno, resintiendo la ausencia de Wilson Morelo. La mala noticia para el equipo santafereño es que la presencia de su goleador no está garantizada, ya que la evolución de su lesión no ha sido la esperada.

Por el lado del Deportivo Cali, las noticias no son más alentadoras. La hinchada exigió a directivos y cuerpo técnico por la derrota ante el DIM, pero aún así no hubo decisiones tomadas al respecto.

El conjunto azucarero es el más goleado del campeonato, junto a Deportivo Pasto y es algo que preocupa a Héctor Cárdenas. Los defensores, Rosero y Moiraghi, recibieron críticas por su rendimiento, luego de que el Cali sufriera seis tantos en los últimos dos partidos.

El DT tiene una vida más, pero podría ser la última si no saca un buen resultado en El Campín.

Ver Independiente Santa Fe vs Deportivo Cali EN VIVO ONLINE

Día: 19 de agosto

Hora: 6:00pm

Canal: Canal RCN (Haga clic acá para ver la señal online)