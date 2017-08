Dimayor anuncia que visita del Papa Francisco afectará calendario de la Liga Águila

No todos los días el Papa visita a Colombia. De hecho, la cercana llegada de Francisco a nuestro país es un acontecimiento que no se presentaba desde hace 31 años (Juan Pablo II en 1986). Por eso, toda la logística y los esfuerzos se emplean en que nada salga mal y el fútbol no es ajeno a ello.

Con la visita del Sumo Pontífice prevista para el miércoles 6 de septiembre, la Dimayor anunció que la fecha 11 de la Liga Águila no se disputará el fin de semana del 8 al 10 de ese mes, como estaba programada.

El motivo, las fuerzas policiales estarán avocadas a brindarle seguridad al Papa Francisco y no podrán garantizar la seguridad de los espectadores durante el periplo de Jorge Mario Bergoglio por Colombia.

Por tal razón, dicha programación se adelantará para el sábado 2 y domingo 3 de septiembre, en el medio de los partidos eliminatorios de la Selección Colombia, frente a Venezuela y Brasil en las eliminatorias mundialistas.

Es decir, los jugadores que estén convocados por selecciones no podrán jugar con su clubes. Podría ser el caso de Teófilo Gutiérrez y Yimmi Chará, jugadores del Junior y quienes estarían citados por José Pékerman para los encuentros camino a Rusia.

Durante esa jornada, Junior visitará al Cortuluá en el estadio Pascual Guerrero, juego en el que no contará con sus principales figuras.

Otros posibles convocados y que faltarían a los duelos de la jornada once son Abel Aguilar, William Tesillo, José Fernando Cuadrado, David González, Juan Fernando Quintero, Daniel Bocanegra y Macnelly Torres.

En el ámbito internacional, Edder Farías del Once Caldas, también podría ser llamado por Rafael Dudamel y no formar parte del conjunto manizalita, como local ante La Equidad.

La fecha 11 tendrá como juego destacado el encuentro que enfrentará a Independiente Medellín con Santa Fe, en el estadio El Campín de Bogotá. Cali-Bucaramanga, Pasto-Nacional y Millonario-Alianza, también sobresalen en la jornada.

El Papa Francisco abandonará el país el domingo 10 de septiembre, luego de recorrer el país por algunas ciudades, entre las que destacan Medellín y Cartagena, además de Bogotá.

Así se disputará la fecha 11 de la Liga Águila

Medellín vs. Santa Fe

Deportivo Cali vs. Bucaramanga

Patriotas vs. Rionegro

Tigres vs. Tolima

Cortuluá vs. Junior

Once Caldas vs. Equidad

Huila vs. Jaguares

Envigado vs. América

Millonarios vs. Alianza Petrolera

Pasto vs. Nacional