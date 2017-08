Gustar o ganar como sea: el dilema de Lillo, en su visita a Montería

Los equipos más populares de Colombia llegan cuestionados al primer tercio del campeonato. Mientras arriba, Junior y Santa Fe buscarán estirar la ventaja. (El link para Ver Jaguares vs Atlético Nacional EN VIVO ONLINE Liga Águila lo encuentra más abajo)

Llega la séptima. Ya no hay excusas de tiempo de trabajo. A esta altura, los equipos deben tener el rodaje necesario para jugar bien, gustar y ante todo sumar puntos. La obligación siempre pasa por los equipos más grandes y salvo Santa Fe y Junior, el resto de los históricos están embolatados.

En la jornada se destaca la visita de Nacional a Montería, para medirse ante Jaguares. América será anfitrión en el Pascual Guerrero, frente a Alianza Petrolera. Mientras que en Bogotá, los grandes y chicos se cruzan entre sí, con los atractivos juegos Santa Fe-Tigres y Equidad-Millos.

Si hay un entrenador mirado de reojo en estos momentos en Colombia, ese es Juan Manuel Lillo. El español no logra darle su sello al campeón y ahora deberá reaccionar en el difícil estadio de Jaraguay, ante unos Jaguares de Córdoba que hacen sentir su condición de local.

El conjunto de Huberth Boder no suele perder en terreno sinuano, salvo cuando enfrentó a Junior. Sin embargo, en el actual campeonato no ha podido vencer a ningún equipo grande, lo que lo condiciona para enfrentar a Nacional. (El link para Ver Jaguares vs Atlético Nacional EN VIVO ONLINE Liga Águila lo encuentra más abajo)

Por el lado verdolaga, está en duda la presencia de Dayro Moreno, quien arrastra una molestia desde la pretemporada y no lo quieren arriesgar. Quienes sí estarían presentes desde el vamos son Macnelly Torres y Jeison Lucumí, quienes empezaron como suplentes ante Equidad, en el empate 1-1 entre semana.

Ver Jaguares vs Atlético Nacional EN VIVO ONLINE Liga Águila

Día: 13 de agosto

Hora: 3:15pm

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)