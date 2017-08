Acosado por el fantasma de la B, América debe ganarle a Alianza

Los equipos más populares de Colombia llegan cuestionados al primer tercio del campeonato. Mientras arriba, Junior y Santa Fe buscarán estirar la ventaja. (El link para Ver América de Cali vs Alianza Petrolera EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo)

Llega la séptima. Ya no hay excusas de tiempo de trabajo. A esta altura, los equipos deben tener el rodaje necesario para jugar bien, gustar y ante todo sumar puntos. La obligación siempre pasa por los equipos más grandes y salvo Santa Fe y Junior, el resto de los históricos están embolatados.

En la jornada se destaca la visita de Nacional a Montería, para medirse ante Jaguares. América será anfitrión en el Pascual Guerrero, frente a Alianza Petrolera. Mientras que en Bogotá, los grandes y chicos se cruzan entre sí, con los atractivos juegos Santa Fe-Tigres y Equidad-Millos.

Para el conjunto escarlata no hay alternativa que no sea la victoria, en la tarde dominical del Pascual Guerrero. (El link para Ver América de Cali vs Alianza Petrolera EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo)

El conjunto de Hernán Torres acumula cuatro partidos sin victorias en el campeonato, lo que ha permitido que Jaguares le dé cacería en la tabla del descenso. Por eso, ante el conjunto de Barrancabermeja está obligado a quedarse con el triunfo.

El partido entre rojos y aurinegros promete espectáculo, ya que en el partido disputado hace seis meses en Barrancabermeja empataron 3-3, en uno de los encuentros más emotivos del año en el fútbol colombiano.

Ver América de Cali vs Alianza Petrolera EN VIVO ONLINE

Día: 13 de agosto

Hora: 5:15pm

Canal: RCN (Haga clic acá para ver la señal online)