Barcelona intenta fichar a este crack, antes de la Supercopa vs. Real Madrid

Un Barcelona vs. Real Madrid siempre será atractivo. No importa el contexto, las plantillas, la salida de un jugador como Neymar o si Cristiano Ronaldo lleva únicamente diez días entrenando tras las vacaciones. Nada de eso importa en la histórica rivalidad culés-merenges.

El fervor aumenta si se trata de una final, como la que diputarán ambos clubes por la Supercopa de España, a dos encuentros, empezando en el Camp Nou. Sin embargo, a pesar de que sus fuerzas son parejas, sus presentes no los son.

El ambiente en el Barcelona no es el mejor, después de la partida de Neymar. La salida del brasileño dejó 222 millones de euros en las arcas blaugranas, pero a la vez un sinnúmero de problemas. El primero de ellos es ¿quién reemplaza al crack?

Muchos han sido los nombres relacionados con el equipo catalán, pero hasta el momento esas negociaciones están bastante complicadas. Uno a los que se mencionó fue el juvenil francés Kylian Mbappé. El jugador ni siquiera consideró el interés y está a punto de firmar con el PSG.

Philippe Coutinho es otro jugador que anda de boca en boca, en las calles de Barcelona. Pero, desde Liverpool afirmaron que el jugador no está en venta y a no ser que pongan 120 millones de euros sobre la mesa, el brasileño no se marchará de Inglaterra.

El otro apuntado es Ousmane Dembélé, jugador galo que hace parte del Borussia Dortmund. Los alemanes exigen 150 millones de euros para liberar al habilidoso extremo, ya que el 25% de su ficha pertenece al Rennes. Por tal razón, rechazaron la primera oferta formal que acercó el Barça, al declararla insuficiente.

Sin embargo, aunque esos nombres son tan tentadores como caros, las intenciones del Barcelona pasarían por contratar a un 'tapado', que hasta hoy no se mencionó. Se trata del veloz jugador del Athletic de Bilbao, Iñaki Williams.

La buena noticia para los culés en este interés es que no tendrían que negociar, ya que pagando la cláusula del jugador se quedarán con él, siempre y cuando Williams dé el aval. En este momento, la cláusula de rescisión asciende a los 50 millones de euros.

El presidente blaugrana, Josep María Bartomeu, afirmó que llegarán jugadores de calidad para suplir a Neymar y parece que el primero en hacerlo será Iñaki Williams.

Real Madrid, por todo lo contrario, se retira del mercado

Luego de perder la carrera por contratar a Kylian Mbappé, que al parecer se marcha al PSG, el campeón de Europa ha decidido quedarse con lo que tiene. Zinedine Zidane le dio un parte de tranquilidad al presidente Florentino Pérez, afirmando que se queda con lo que tiene.

Con la barriga llena por haber conseguido la Supercopa de Europa esta semana, el DT se dará el lujo de probar ante el Barcelona. Luka Modric no puede jugar y esto le da una solución a Zidane, que podrá incluir a Isco (MVP ante el Manchester United), junto a la BBC: Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo.

El juego se desarrollará en el Camp Noy y tres días más tarde será la revancha en el estadio Santiago Bernabéu, antes del debut por la liga española.

Ver Barcelona vs Real Madrid Supercopa de España EN VIVO

Día: 13 de agosto

Hora: 3:00pm

Canal: DirecTV Sports (Haga clic acá para ver la señal online)