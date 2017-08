La insólita y absurda razón por la que se pelearon los hinchas de Millonarios en el estadio

El pasado sábado la barra Blue Rain de Millonarios se peleó en la tribuna sur del estadio El Campín. Ante ello, la policía reaccionó y tuvo que entrar a reprimir la violencia en la tribuna. Sin embargo, lo mas gracioso es que se dieron a conocer los motivos de la pelea. Razones para no creer.

La barra involucrada habló para Canal Capital y confirmó que sí hubo peleas entre ellos y contaron las razones para ello:

“En la parte derecha de la tribuna unas personas se sentaron a ver el partido. Nosotros como barra no permitimos ese tipo de acciones porque nosotros en realidad vamos es a alentar, no podemos nunca desfallecer y no podemos chatear en un partido”, dijo uno de sus integrantes.

Los integrantes de la barra afirman que hubo exceso de autoridad y no están de acuerdo con la sanción a su grupo.

“Son los códigos que manejamos…(la policía) le pegó a mujeres y a todos por sacar al muchacho y nos vimos vulnerados”, agregó.

Millonarios fue sancionado por la Dimayor con un partido de la Liga a puerta cerrada y con la tribuna sur clausurada por el resto de 2017.

Acá, el video con las declaraciones del vocero de la barra Blue Rain: