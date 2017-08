Caterine Ibargüen solo necesitó de un salto para llegar a la final

La colombiana Caterine Ibargüen, campeona olímpica y mundial; la venezolana Yulimar Rojas, subcampeona en Río 2016, y la kazaja Olga Rypakova, titular olímpica en Londres 2012, se declaran listas para afrontar el lunes la final de triple salto de los campeonatos del mundo.

En busca de su tercera corona mundial, Ibargüen considera que su medalla de oro olímpica en Brasil fue “la guinda del pastel”, pero advierte de que no ha perdido su apetito de títulos mundiales.

Yulimar Rojas, adiestrada por el multicampeón mundial cubano Iván Pedroso en Guadalajara (España), sabe que tendrá que trabajar duro para ganar la final. “Pero voy a demostrar que soy capaz de hacerlo. Estoy un poco desconcertada por haber necesitado dos saltos (el segundo, de 14,52) para entrar en la final, pero también he preparado bien la parte psicológica de la competición”.

“Sueño cada día con ganar esta final. He fichado por el FC Barcelona y es lo mejor que he podido hacer, aunque aún sigo entrenando en Guadalajara. Llevo este cabello gris porque me hice la promesa de cambiármelo después de ganar la medalla de oro”, explicó.