La Liga Española se vengó del PSG y Neymar, 48 horas después de su fichaje

El brasileño Neymar no podrá debutar hoy con su nuevo club, el Paris Saint-Germain (PSG), en el partido contra el Amiens, al no haber recibido la Liga de Fútbol Profesional (LFP) francesa su pase internacional de la Federación española, informó el diario “L’Equipe”. (El video de los Goles PSG vs Amiens Ligue 1 los encuentra más abajo)

Pese a que Neymar se declaró ayer en su presentación a la prensa listo para jugar en el primer partido liguero del PSG, hoy en el Parque de los Príncipes, el Certificado Internacional de Transfer no llegó a las oficinas de la LFP antes de la medianoche de ayer, como habría sido necesario.

El encargado de enviar el transfer internacional era la Liga de Fútbol Profesional de España (LaLiga), pero tal parece que el presidente de dicho organismo, Javier Tebas, ha cumplido con su promesa de enturbiar el traspaso del brasileño, una gran pérdida para el campeonato ibérico.

Sin embargo, en el transcurso de la semana deberá llegar el papel que hará que ‘Ney’ forme parte del equipo parisino, de cara a la segunda jornada de la Ligue 1, en la que visitará al Guingamp.

Ese documento permitirá la homologación del contrato y que el futbolista pueda estrenarse con su nuevo equipo, al que llegó tras pagar el PSG su cláusula de rescisión de 222 millones de euros.

Neymar proclamó hoy, en su presentación ante su nueva afición del Paris Saint-Germain (PSG) en el estadio Parque de los Príncipes, que ha llegado al club francés “para hacer historia”.

La rencontre entre @neymarjr et les supporters au Parc ! 😀 pic.twitter.com/T3Fw98X2cv — PSG Officiel (@PSG_inside) August 5, 2017

El jugador, fichado del Barcelona por 222 millones de euros, recibió la fervorosa bienvenida de decenas de miles de aficionados del PSG, congregados en el estadio desde horas antes del comienzo del primer partido liguero.