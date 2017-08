¡AngusTeo! Junior eliminó al Cali, sufriendo más de la cuenta

El pueblo barranquillero volvió a cumplirle al equipo de sus amores. Aunque no estuvo a reventar, el Metropolitano de Barranquilla mostró un gran marco para este juego de vuelta en Copa Sudamericana, ante un Deportivo Cali cuestionado.

Junior tampoco llegó con una semana tranquila. Cierto que venía jugando bien y en la parte alta de la tabla en la Liga Águila, pero la polémica por la sanción a Teófilo Gutiérrez por simulación, desgastó energía. Presionados, los dos equipos salieron a desarrollar su juego.

Los curramberos, pese a la ventaja del gol visitante anotado en Palmaseca, asumieron el protagonismo. Por su parte, el Cali prefirió la cautela y el contragolpe. Los azucareros no se desesperaron con el paso de los minutos, ni siquiera ante el afán de quedar eliminados de la competencia.

Esa calma tuvo frutos en un contragolpe veloz que cogió mal parada a la defensa rojiblanca. Finalmente, Sambueza definió de derecha ante la salida de Fabián Sambueza, para poner el 1-0 y enmudecer al estadio Metropolitano.

El conjunto de Julio Comesaña no estaba claro. Su fútbol no aparecía y lo bueno visto en los partidos de liga, no hacía presencia. Deportivo Cali estaba bien parado y a pesar de su mezquindad, al resultado no le faltaba justicia. Así se fueron al entretiempo.

La actitud del Junior en el segundo tiempo cambió del cielo a la tierra. Más furioso y concentrado, Teo Gutiérrez comenzó a aparecer, aunque la verdadera figura fue el ingresado Leiner Escalante. El suplente entró enchufado y en pocos minutos generó una falta en el área por parte de Luis Manuel Orejuela, que Ovelar transformó en el empate global.

A falta de media hora para el final del partido, el resultado enviaba la serie a la definición desde el punto penal, por idéntico marcador en la ida. Junior comenzaba a hacer méritos para quedarse con el partido. Teo rompió el travesaño a doce minutos del final.

Nada pudo evitar la tanda de penales. El sufrimiento estuvo garantizado y tanto Sebastián Viera, como Ricardo Jerez, debían mostrar sus dotes. Ambos estuvieron a la altura.

El guatemalteco le tapó el penal al ídolo de la tribuna, Teo Gutiérrez, así como a Leonardo Pico; pero su acción fue opacada por Sebastián Viera, que atajó el penal decisivo, metiendo así a Junior en la otra ronda, donde se medirá a Cerro Porteño.

¡LO PERDIÓ TEO!#SudamericanaxFOX Jerez ataja el cobro de Teo. 3-2 a favor de Junior. pic.twitter.com/N7LoVeV8v7 — FOX Sports Radio CO (@FSRadioCO) August 4, 2017