James quiere consolidar un matrimonio con la hinchada del Bayern Múnich

Tiempo de presentarse ante su gente. Se acabó la gira por el continente asiático y este martes, James Rodríguez sentirá la presión del reconocido estadio Allianz Arena de Múnich, con la hinchada del Bayern apoyando a sus jugadores. (El link de Ver Bayern Munich vs Liverpool Audi Cup EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo)

El equipo muniqués será el anfitrión de la reconocida Audi Cup, un certamen que se lleva a cabo cada dos años en suelo bávaro, con los mejores equipo del mundo como invitados. (El link de Ver Bayern Munich vs Liverpool Audi Cup EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo)

Para esta ocasión, además del local Bayern Múnich estarán presentes del Liverpool, Atlético de Madrid y Napoli. Justamente, el equipo inglés será el rival de los germanos en la jornada inaugural, que se preparan para enfrentar al Borussia Dortmund en la Supercopa Alemana, pero antes tienen el desafío en su título de casa.

Será la primera presentación de James Rodríguez luego de una semana convulsionada, donde se conoció el divorcio de Daniela Ospina, tema en Colombia durante la semana anterior. (El link de Ver Bayern Munich vs Liverpool Audi Cup EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo)

La vida en Múnich para James transcurre de la manera más tranquila posible, en las horas previas al arranque oficial de la temporada. El colombiano caló bien en un grupo comprometido, que lo acogió, a pesar que no se sabe cuál será su función en el campo.

En la gira por China y Singapur, Rodríguez fue utilizado mayoritariamente por la banda derecha, en reemplazo de Arjen Robben. En los segundos tiempos, Carlo Ancelotti lo colocó detrás del centrodelantero, que en muchas ocasiones fue Robert Lewandowski.

James no desespera. Sabe que tendrá los minutos que le prometió el DT italiano para mudarse a Alemania, pero emplea estas jornadas para acoplarse a diferentes roles en el frente de ataque. No es de sorprender que ante los ‘Reds’ juegue por el sector izquierdo, en reemplazo de Franck Ribery, que arrastra una lesión.

El torneo tiene como característica que se juega en días consecutivos, por lo que a Rodríguez se le vería un tiempo en el cotejo del martes, ante Liverpool, y otro rato contra el ganador de la otra serie, sea el Napoli o el Atlético de Madrid.

Ver Bayern Munich vs Liverpool Audi Cup EN VIVO ONLINE

Día: 1 de agosto

Hora: 1:30pm

Canal: DirecTV Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Atlético vs Napoli: Santos Borré no quiere que lo deje el tren

El delantero que salió de la cantera del Deportivo Cali retornó al club dueño de su pase, que todavía no sabe qué hará con él.

Luego de un paso por Villarreal, donde alternó buenas y malas, Rafael Santos Borré retornó al Atlético, con la intención de quedarse en el conjunto que dirige el ‘Cholo’ Simeone. Los ‘Colchoneros’ no pueden incorporar futbolistas por el castigo vigente que tiene impuesto por la FIFA.

Por eso, el delantero barranquillero fue convocado a la excursión por Alemania y ante el formato del torneo, seguramente tendrá minutos este martes ante los españoles, o en el juego del miércoles, en la final o en el juego por el tercer puesto.

Después de la gira, la directiva y el cuerpo técnico decidirán su suerte que puede pasar por quedarse como suplente de Fernando Torres y Antoine Griezmann.

Quien no tuvo esa posibilidad fue Duvan Zapata, que aunque no resuelve su situación de cara a la próxima temporada, no es tenido en cuento por el entrenador del Napoli, Maurizio Sarri.

El delantero, que pasó por América de Cali y Estudiantes de La Plata, no fue convocado para viajar hasta a Alemania y disputar el cuadrangular amistoso. Zapata se quedó en Italia entrenándose aparte y su representante aseguró en las últimas horas que el deseo del goleador es marcharse al Torino.

Los ganadores de los encuentros se enfrentarán en la gran final de la Audi Cup, un día después. Los perdedores serán teloneros de la gran final, también en día miércoles.