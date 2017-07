Ana Aponte y Germán Arango serán la cara de los deportes en Canal Uno

La reorganización de Canal Uno está en marcha, y los deportes van a ser uno de los principales emblemas de esta nueva imagen. La organización va a tener caras conocidas, pero también nuevas figuras: alrededor de Ana Aponte y Germán Arango, se hará una renovación que permitirá abrir el espacio a nuevos deportes y a nuevas voces.

El salto de Ana Aponte a la televisión

Una de las principales voces será la de Ana Aponte. La paracaidista, que ha hecho parte de un récord mundial de 65 mujeres en un mismo salto, explicó en diálogo con PUBLIMETRO su desafío al llegar por segunda vez a la televisión. “Va a ser un canal incluyente, original, que le va a dar mucho a Colombia. Por eso quise dar un pedacito de lo que hago dando este salto a la televisión”, dijo.

La labor de Aponte va a ser presentando deportes, en una situación que no se incluye únicamente los deportes tradicionales. “Vamos a encontrar deportes extremos, otros eventos. No va a ser únicamente fútbol y ciclismo. Vamos a tener nuevos talentos increíbles, con todas las ganas de hacer algo diferente por los deportes, por Colombia y por la comunidad”, dijo la saltadora.

La experiencia de Aponte en los saltos será determinante, además de una historia antigua en los medios de comunicación. “Obviamente hay muchas cosas que preparar, pero me siento bien, porque voy a hacer algo que me apasiona y además voy a hacer algo que ya conozco. Voy a presentar saltos que ya he realizado, y además ya estuve como reportera en Club 10 cuando era niña”.

Ana Aponte es bogotana, y combinó sus estudios de artes plásticas en la Universidad Javeriana con su pasión, el paracaidismo, desde los 16 años. Actualmente vive en la Florida, donde tiene una escuela de paracaidismo y ahora combinará esta labor con los medios.

La voz de la experiencia

El apoyo de Aponte será uno de los más veteranos periodistas del Canal Uno: Germán Arango, quien lleva 25 años en la sección deportiva de los programas de Noticias Uno. “Estoy muy contento de trabajar en el canal, y estoy muy emocionado con el renacer de un proyecto en el que se ha dado la oportunidad de relanzar su estrategia”.Arango, comunicador social de la Universidad de la Sabana y que empezó a trabajar con el noticiero NTC en 1992, prometió un refuerzo del tema deportivo en el nuevo Canal Uno. Ha sido uno de los periodistas deportivos más reputados del país,

“Los deportes han sido muy importantes en el canal, sobre todo en los espacios deportivos en los que he trabajado. Vamos a tener un refuerzo, sobre todo en el fin de semana, pero todavía estamos puliendo el contenido del canal”, aseguró.Los espacios de Canal Uno han sido ventanas constantes del llamado ‘polideportivo’, y según Arango, seguirá dando impulso a estos deportes. “Seguiremos siendo esa ventana, porque entendemos que el fútbol es una gran espuma que sale a flote y que comprende la agenda de todos los medios, pero nuestra convicción periodística es que la necesidad de pluralidad de este país debe tener espacio en este país”, dijo.

Los grandes campeones y las grandes figuras surgen del anonimato. En ese anonimato, nosotros seguiremos escarbando para encontrar historias y para mostrar la realidad del deporte.Germán Arango, director de deportes del nuevo Canal Uno.

Aunque todavía no está preparada una grilla para el canal que se lanzaría a finales del mes de agosto, sí se ha conocido que el programa La Telepolémica terminaría sus emisiones antes del relanzamiento. En su reemplazo, se ha mencionado que llegaría un espacio coordinado por Arango. No se conocen más detalles, pero los rumores apuntan a la llegada del periodista Antonio Casale a este proyecto.