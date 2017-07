Real Madrid vs. Barcelona en Miami: el clásico más caro de la historia

Real Madrid y Barcelona han protagonizado la rivalidad por excelencia del fútbol mundial. Desde España, lograron imponer la marca de ‘El Clásico’, sobre todo por las figuras que han vestido uno y otros equipos, algo que quedó más que en evidencia en la era de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. (El link para Ver Real Madrid vs Barcelona amistoso Miami EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo)

Ese espectáculo único, que solo se presenciaba en los estadios Santiago Bernabéu y Camp Nou (o eventualmente en el campo de Mestalla en una final de Copa Del Rey), ahora se disputará lejos de la península ibérica, por segunda vez en la historia.

El clásico amistoso que tendrá acción en Miami será el primero lejos de España, desde 1982, cuando se presenció el único antecedente, en Barquisimeto, Venezuela. En aquella ocasión, los dos equipos disputaron el tercer lugar de la ‘Copa Presidente de la Republica’, en honor al mandatario de la época, Luis Herrera Campins.

El juego terminó con triunfo merengue 1-0, con gol de Vicente Del Bosque, un 30 de mayo. Sin embargo, ese antecedente dista mucho del que se llevará a cabo este sábado en Miami, donde los bombos y platillos no harán falta.

Este será el clásico con más brillo del fútbol mundial. Cierto, será de carácter amistoso, pero sus valores no lo evidencian así. Una boleta para asistir al Hard Rock Stadium oscila entre los 300 y 10.000 dólares en la reventa. Esta es la única forma de adquirir entradas, ya que las 65.000 oficiales ‘volaron’ desde marzo, un mes después del anuncio del partido.

Los precios están por las nubes, si se tiene en cuenta que la entrada más costosa para el próximo Súper Bowl, en reventa, apenas si alcanza los 4.000 dólares.

En cancha no solo habrán futbolistas entregando un espectáculo deportivo, ya que en el entretiempo se presentará Marc Anthony, lo que hace del show algo integral y por ende, más costoso.

En España hablan de que las entradas pueden costar entre 10 y 15 veces más que el valor de la misma categoría, en los clásicos que se juegan en la Liga Española, sea en Madrid y Barcelona.

Los organizadores creen que los precios los está sugiriendo el mercado y por eso obligan a los clubes a jugar con sus mejores futbolistas para no ser sancionados. Este requisito no lo podrá cumplir el Real Madrid, ya que Cristiano Ronaldo no será de la partida.

El portugués continúa en periodo de vacaciones, lo que impedirá que el club merengue cobre la totalidad del premio que está estipulado. Para evitar recaer en esto, Barcelona le pidió a Neymar que retrase su decisión de marcharse o no al PSG, hasta que jueguen el clásico de Miami.

Salvo CR7, las demás figuras estarán de un lado y otro y aunque no haya presencia colombiana, este será el encuentro más cercano, cálido por el calor de Miami y con mayoría latina, a los que no le interesa pagar lo que sea, solo por ver la rivalidad más grande que el fútbol mundial puede ofrecer hoy por hoy.

Ver Real Madrid vs Barcelona amistoso Miami EN VIVO ONLINE

Día: 29 de julio

Hora: 6:30pm

Canal: DirecTV Sports (Haga clic acá para ver la señal online)