"Por favor déjenme tranquilo, ya me he ido de España": James Rodríguez niega declaraciones contra el Real Madrid

Luego de que James Rodríguez dijo que esperaba conseguir muchos títulos con el Bayern durante una rueda de prensa, un sector de aficionados del Real Madrid se mostró disgustado con sus declaraciones ya que el conjunto merengue también consiguió títulos en el tiempo que duró el ’10’ de la selección en el equipo.

James Rodríguez utilizó su cuenta de Twitter para aclarar el malentendido, citando un trino (que ya fue eliminado) donde se hablaba de las supuestas declaraciones, donde además James supuestamente habría dicho que el Bayern era un equipo más grande que el Real Madrid, afirmación que desmintió el jugador.

Esto es mentira, no he dicho esto, respeto total por el Madrid! por favor déjenme tranquilo, ya me he ido de España, gracias. 👍🏼 https://t.co/cLF6J0NM40

— James Rodríguez (@jamesdrodriguez) July 26, 2017