Once Caldas y Medellín quieren seguir su recuperación en Palogrande

El Once Caldas, que consiguió su primera victoria en el torneo (1-2) en su visita al Deportivo Cali, recibirá este sábado al Independiente Medellín en el estadio Palogrande de Manizales. (El link para Ver Once Caldas vs Independiente Medellín EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo)

El campeón de la Copa Libertadores de 2004 no tendrá grandes novedades de cara a este encuentro, en el que espera obtener su primer triunfo como local en el Torneo Clausura.

El Medellín tendrá que enfrentar al Once Caldas sin Christian Marrugo, quien dejó el equipo colombiano luego de tres años y medio con destino al mexicano Puebla. (El link para Ver Once Caldas vs Independiente Medellín EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo)

Otro encuentro interesante de la jornada será el que enfrentará el domingo al América y La Equidad, que dirige el exseleccionador de Ecuador y Honduras Luis Fernando Suárez.

Los Diablos rojos de Cali esperan reponerse de la goleada sufrida ante el Junior en Barranquilla, mientras que La Equidad busca su tercer triunfo seguida para asentarse en la parte alta del campeonato. (El link para Ver Once Caldas vs Independiente Medellín EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo)

El Junior de Barranquilla y el Independiente Santa Fe buscarán ganar su cuarto partido consecutivo en la cuarta jornada de la liga colombiana frente a Alianza Petrolera y Atlético Huila, respectivamente, con el objetivo de mantener el liderato del Torneo Finalización.

El Tiburón barranquillero, que debe buena parte de su éxito a la dupla Teófilo Gutiérrez-Yimmi Chará, espera tener en el partido que cierra la jornada el lunes un rendimiento similar al que tuvo el jueves pasado cuando goleó (3-0) al América de Cali.

Para el entrenador del Junior, el uruguayo Julio Comesaña, el partido será una oportunidad de probar jugadores y darle descanso a otros que han jugado los cinco partidos -tres de liga, uno de Copa y otro en la Sudamericana- disputados por el equipo en el comienzo del semestre.

“Hay jugadores que sí o sí tienen que descansar porque después nos vienen unos partidos tremendos, de mucho estrés (…). Si nosotros no paramos un poco a algunos jugadores, de pronto vamos a tener problemas de lesiones o de merma en el rendimiento”, afirmó Comesaña.

El director técnico de Santa Fe, el uruguayo Gregorio Pérez, también hará variantes con respecto al equipo que derrotó (2-0) a Envigado y “guardará” a algunos jugadores para el encuentro de vuelta de la segunda fase de la Copa Sudamericana del próximo martes ante el Fuerza Amarilla de Ecuador.

Ver Once Caldas vs Independiente Medellín EN VIVO ONLINE

Día: 22 de julio

Hora: 7:45pm

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)