Desde el hospital respondió el jugador que golpeó David Ospina

La respuesta del jugador que golpeó David Ospina, durante un partido este sábado, la escribió aún en la clínica, a donde fue remitido por una conmoción cerebral que le causó el accidente con el colombiano.

Vaya susto! Afortunadamente estoy bien. Gracias por vuestros mensajes / What a shock! Fortunately everything is ok. Thnks 4 your messages 👍🏻 pic.twitter.com/8EWFm4YqcJ

— Pedro Rodríguez (@_Pedro17_) July 22, 2017