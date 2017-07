La irregularidad del Cali pone a prueba a la ineficacia del Once Caldas

La Liga Águila no se detiene y antes de que se acabe julio, varias jornadas se habrán disputado. Esta fecha entre semana, en tiempos de patria e independencia, tendrá encuentros clave que depurará la lista de líderes, que en este momento son cuatro. (El link donde puede Ver Deportivo Cali vs Once Caldas EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo)

El duelo por excelencia se disputará en Barranquilla, entre Junior y América de Cali. Ambos llegan con puntaje ideal, pero al menos uno de los dos perderá ese privilegio. Los otros punteros son Independiente Santa Fe y Alianza Petrolera. Los dirigidos por Gregorio Pérez serán anfitriones de Envigado, en el estadio El Campín, de Bogotá; Alianza, por su parte, visitará Ibagué para medirse al Deportes Tolima.

El grueso de la fecha se disputará entre miércoles 19 y jueves 20, de jornada festiva por el día de la independencia, donde los clubes grandes estarán en cancha.

Es uno de los duelos más atractivos de la tercera jornada. Por un lado, el Deportivo Cali, al que se le derraman los goles de los bolsillo; mientras que el rival sufre por la anemia goleadora.

Cali empató como visitante del Huila en la última jornada, pero la mayoría de futbolistas utilizados hacen parte de la nómina alterna, por lo que Héctor Cárdenas decidió darle descanso a Nicolás Benedetti, entre otros jugadores clave.

Once Caldas, por su parte, querrá anotar el primer gol en el campeonato, aunque no tenga frecuencia goleadora. La confianza del equipo de Francisco Maturana pasa por el venezolano Edder Farías, quien podría hacer su debut como inicialista en el estadio de Palmaseca.

Las otras novedades del Cali son Michael Ortega y Jaime Córdoba, quienes integran la delegación alba en su excursión por el Valle del Cauca.

Ver Deportivo Cali vs Once Caldas EN VIVO ONLINE

Día: 19 de julio

Hora: 8:00pm

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)