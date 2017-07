¿Nairo Quintana, afuera de Movistar en 2018?

Este lunes se conocieron rumores de la salida de Nairo Quintana de Movistar en 2019, cuando termina su contrato. El ‘Cóndor’ boyacense estaría inconforme con su dirección de equipo, pero las declaraciones de su director Eusebio Unzué apuntan a que la organización que dirige ya tendría, incluso, su reemplazo. ¿Se iría de Movistar en 2018?

Las palabras de Unzué fueron críticas, luego de la etapa 16 del Tour en la que Nairo volvió al Top 10. En una entrevista con el diario El País de España, el director de equipo demeritó el avance de Quintana. Aseguró que “no es el mismo Nairo” tanto en el Giro de Italia como en el Tour de Francia, y consideró que se veía “viejo”.

“Sigue teniendo un gran nivel pero no ha habido una progresión. Antes podíamos pensar que no progresaba pero que tampoco iba hacia abajo y diríamos que este Tour ha roto un poco con esa línea. Aquí ha habido como una especie de retroceso. Comenzó muy pronto a ser mayor… Puede ser”, dijo.

Además, el español confesó que quiere a su compatriota Mikel Landa para 2018. “Es un chaval al que hemos querido tener siempre. Hemos estado cerca pero él en su momento ha preferido el atractivo de equipos extranjeros, y espero que algún día sea capaz. Me encantaría tenerlo con nosotros. Y todavía no nos ha dicho que en 2018 no estará con nosotros, no.”, aseguró Unzué.

¿Landa por Nairo y Valverde?

La presencia de Landa en Movistar apuntaba para reemplazar a Alejandro Valverde, que con 37 años pudo haber corrido su último Tour con la caída de la primera semana en Düsseldorf. Pero el ciclista vasco, quinto de la general y nominalmente gregario de Chris Froome en el Sky, habría pedido la dirección única de su equipo.

En la jornada de descanso, Landa aseguró que no quería volver a ser escudero. “Esto no me puede volver a pasar. Donde vaya hay que tener las cosas claras. No quiero volver a ir de segundo, y si voy es porque quiero”, afirmó. Cabe resaltar que Landa también fue gregario de Vincenzo Níbali en el Giro de Italia 2015: en esa oportunidad, fue tercero y el siciliano ganó.

Las especulaciones siguen rondando sobre la salida de Nairo Quintana de Movistar. Según RCN Radio, el ambiente apunta a que Nairo iría al Astana o al Sky en 2018. Para el Sky, se absorbería en un pelotón que no solo tiene a Froome, sino a jóvenes prometedores como Diego Rosa y el colombiano Egan Bernal. En Astana, debería competir con Fabio Aru, Jakob Fuglsang y Tarel Kangert.

Uno de los puntos que podría recuperar el apoyo de Nairo dentro de su equipo sería una buena actuación en los próximos días. Es posible que haya una frustración por los resultados del último Tour, por lo que lo preferible sería analizar después de la meta en el domingo y no tomar una decisión apresurada.