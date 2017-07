Jefe de Nairo en el Movistar lo critica duramente y afirma que quiere otro ciclista

El mánager del equipo Movistar, Eusebio Unzué, hizo duras declaraciones en contra de Nairo Quintana en el diario El País de España tras su paso por el Tour de Francia en 2017.

El español criticó al colombiano afirmando que tal vez ya era “mayor”, además de decir que ha retrocedido en su proceso como ciclista.

“Sigue teniendo un gran nivel pero no ha habido una progresión. Antes podíamos pensar que no progresaba pero que tampoco iba hacia abajo y diríamos que este Tour ha roto un poco con esa línea. Aquí ha habido como una especie de retroceso. Comenzó muy pronto a ser mayor… Puede ser. También”, dijo el mánager con el diario español.

Además, Unzué confirmó que quiere contar en sus filas con Mikel Landa, corredor del Sky y que es segundo de Chris Froome. Este corredor ha declarado, también, que no quiere seguir como segundo en esa escuadra.

“Es un chaval (Landa) al que hemos querido tener siempre. Hemos estado cerca pero él en su momento ha preferido el atractivo de equipos extranjeros, y espero que algún día sea capaz. Me encantaría tenerlo con nosotros. Y todavía no nos ha dicho que en 2018 no estará con nosotros, no. Está claro que posibilidades hay”, agregó.