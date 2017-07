¡De vuelta al ruedo! El Tour entra en su semana decisiva, con Urán soñando

Tras la segunda jornada de descanso, el Tour de Francia afronta este martes una etapa de transición que dirige a la caravana con destino a los Alpes, donde se disputarán dos días decisivos para la general. (El link de La etapa 16 del Tour de Francia 2017 en vivo online lo puede ver más abajo)

Tras un inicio nervioso y difícil, la carrera entra en una zona más clamada, una etapa con dos caras diferentes que puede aportar dos finales distintos.

Si los aventureros logran formar una escapada con suficiente renta, la victoria de etapa puede serles propicia en una edición que no ha dejado muchas oportunidades a ese tipo de corredores.

Los “sprinters” tendrán dificultades para superar esa primera fase, lo que puede eliminar a algunos equipos de las funciones de caza de los fugados.

Pero el tramo final ofrece terreno suficiente como para que se eche abajo la fuga en el caso de que los equipos de llegadores se encuentren con fuerzas para preparar un final agrupado.

Cómo ver la etapa 16 del Tour de Francia 2017 en vivo

Caracol Televisión: Canal Caracol, Caracol HD2, Señal En Vivo. Inicia transmisión a las 7:30

ESPN: ESPN 2 y 3, App ESPN Play, Señal en Vivo. Inicia transmisión a las 7:00.

Los candidatos a la general estarán más pendientes de preparar lo que les viene encima que de centrarse en esa jornada. No obstante, Christopher Froome avisó que no está para regalar nada, ni en la etapa de este martes, ni en las venideras.

“No voy a dar ningún segundo gratis porque lo mismo que tuve un mal día en los Pirineos, podría tener un mal día en los Alpes. Me siento mejor a medida que la carrera avanza. Incluso con la etapa de ayer, me sentí muy bien, y con suerte, eso es una señal de sincronizar las cosas bien y entrar en el Tour realmente fresco. Espero que esta tercera semana me encuentre en mi mejor momento”, dijo.